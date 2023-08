Occitanie - Vigilance maximale en Occitanie face à un épisode de fortes chaleurs qui dure et s'accentue

Vigilance maximale en Occitanie face à un épisode de fortes chaleurs qui dure et s’accentue

Pour la première fois, 10 départements de la région Occitanie sont placés par Météo France de façon simultanée en vigilance canicule rouge à compter de ce mercredi 23 août 2023.

Face à un épisode de fortes chaleurs qui dure et s'accentue en ce début de semaine partout en Occitanie, tous les acteurs de la santé et du secteur médico-social sont mobilisés dans notre région. Didier Jaffre, Directeur général de l’ARS, vient de réunir ce soir ses directions régionales et départementales pour faire le point à la fois sur la situation dans chaque département et sur les mesures mises en place à l'appui de chacune des Préfectures.

L’ARS Occitanie rappelle que tout le monde est concerné par les bons réflexes à renforcer en cette période de températures élevées la nuit comme le jour : restons collectivement vigilants et solidaires en adaptant nos comportements et en veillant sur les plus vulnérables, notamment les personnes âgées ou malades, les enfants, les femmes enceintes, les personnes qui travaillent en extérieur ou les sans-abris.