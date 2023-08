France - La carte Betterway intègre le portefeuille Apple Pay et Google Pay pour une expérience simplifiée

Betterway, premier compte dédié à la mobilité des salariés, franchit une nouvelle étape dans son engagement envers ses utilisateurs en leur offrant une expérience de paiement sans contact.

Depuis le 24 juillet 2023, la carte virtuelle Betterway intègre désormais les fonctionnalités de paiement sur Apple Pay et Google Pay, permettant ainsi aux salariés de profiter d'une solution d’utilisation rapide et sécurisée.

Betterway propose une alternative à sa carte physique

Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Betterway auront la possibilité d'utiliser leur compte Betterway sur Apple Pay ou Google Pay pour régler le ou les moyens de transports qu’ils souhaitent utiliser : métro, vélo, scooters en libre-service, etc..

Cette collaboration avec deux des plus grandes plateformes de paiement au monde permettra aux utilisateurs de Betterway de réaliser des transactions sécurisées, rapides et sans effort, en éliminant le besoin de se munir du pass physique à présenter à chaque paiement.

"Chez Betterway, notre priorité est de simplifier la vie de nos utilisateurs et de leur offrir la meilleure expérience possible. L'intégration de notre solution dans Apple Pay et Google Pay est une étape cruciale dans cette direction, car elle permettra à nos clients de payer facilement et en toute sécurité, de manière dématérialisée sur le téléphone portable. Cette intégration favorisera l’usage des solutions que nous proposons, , sans la contrainte d’une de nos utilisateurs dans nos services." précise Denis Saada, co-fondateur de Betterway.

Confidentialité et respect des données personnelles

La sécurité et la confidentialité des données de paiement sont la principale préoccupation des utilisateurs d’applications. Betterway s'engage - au travers de son intégration sur les plateformes de paiement - à maintenir les normes les plus strictes en matière de protection des informations personnelles et de sécurisation des transactions.

L'intégration dans Apple Pay et Google Pay renforce la volonté de Betterway de protéger ses utilisateurs, ces plateformes étant réputées pour leur sécurité avancée.

L'intégration sur Apple Pay et Google Pay est une preuve supplémentaire de la détermination à faire du pass universel, une innovation dans le secteur de la mobilité. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’offrir une expérience de paiement plus fluide et plus pratique pour chaque utilisation, visant ainsi à réduire l’utilisation de son véhicule personnel.

À propos de Betterway

Créée en 2019 par Denis Saada (CEO) et Alain Mady-Fetherstone (COO), cette fintech française a développé la première carte pour toutes les mobilités des salariés. Le but ? Permettre aux entreprises de créer des comptes mobilités pour leurs salariés et de mettre en place une véritable politique de mobilité, vertueuse d’un point de vue Ressources Humaines (RH) et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Qu’il s’agisse de trajets à vélo, en métro, covoiturage ou encore trottinette et scooter électriques partagés, Betterway permet aux entreprises de participer financièrement aux déplacements de leurs collaborateurs d’une manière plus globale, en bénéficiant notamment du Forfait Mobilités Durables, du Crédit Mobilité, de la prime transport, des indemnités kilométriques à vélo....

Pour en savoir plus : www.betterway.fr