Gard - GARD - « La Noria », Une nouvelle ferme “grandeur nature” en agroécologie

Terre & Humanisme, l’association fondée autour de Pierre Rabhi il y a bientôt 30 ans et dédiée à la diffusion et transmission de l’agroécologie, fait un pas de plus vers le monde agricole. Après avoir formé plus de 200 animateurs en agroécologie, sensibilisé plus de 80 000 personnes dans le monde à l’agroécologie et plus de 4000 citoyens en France au jardinage et au potager, Terre & Humanisme souhaite démontrer la pertinence des modèles agroécologiques à l’échelle professionnelle.

En mai 2023, l’association a inauguré « La Noria », située dans le nord du Gard. Cette ferme-pilote est consacrée à la production en micro-maraîchage, à l’expérimentation paysanne et à la formation de publics qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques ou s’installer en agroécologie.

Du Mas de Beaulieu à La Noria : de l’échelle du citoyen à l’échelle agricole

Reconnue pour ses nombreuses formations en agroécologie pour le jardin et le potager au Mas de Beaulieu, à Lablachère dans le sud de l’Ardèche, et son expertise d’accompagnement à la solidarité internationale dans 10 pays d’Afrique et du monde Arabe, Terre & Humanisme a enfin trouvé en août 2022 le lieu où elle va mettre en pratique, à l’échelle paysanne, l’agroécologie, pour démontrer sa viabilité économique, écologique et sociale. C’est à la ferme de La Noria, à Robiac-Rochessadoule, près de Bessèges dans le nord du Gard, que l’association prépare son nouveau projet pluridisciplinaire autour de l’expérimentation et de la transmission.

« L’idée que nous avons, avec la ferme de La Noria, est ambitieuse. Nous souhaitons non seulement former, transmettre et démontrer la viabilité territoriale de l’agroécologie à la taille d’un domaine agricole, mais aussi monter, avec les autres acteurs du territoire, un lieu ouvert à visée sociale, environnementale, pédagogique et vecteur de lien en local » - Françoise Vernet, présidente de Terre & Humanisme

Suite à un travail d’analyse et de réaménagement de la ferme qu’implique la diversification des activités, mené d’abord avec l’accompagnement du bureau d’études TERO, puis en collaboration avec 35 étudiants de l’Institut Agro Montpellier, ce nouveau lieu de plus de 5 hectares est adapté à l’expérimentation de techniques agroécologiques, à la production à l’échelle paysanne et à son insertion dans le territoire.

La Noria, une ferme de transmission et de production locale

Sans drones ni capteurs, le métier de paysan est technique, avec une science du vivant qui réclame de l’expertise. Dans le contexte des changements climatiques, de l’assèchement des nappes phréatiques et de la chute de la biodiversité, il existe des méthodes agricoles et des solutions encore trop mal connues, qui demandent à être valorisées et transmises aux futurs paysans.

C’est la raison pour laquelle la ferme accueillera prochainement les porteurs de projets agricoles et vivriers à la recherche de savoirs et de méthodes qui permettent de s’adapter à la sécheresse, de cultiver en assurant la fertilité et la valorisation des terres, sans participer à la pollution et la surconsommation d’eau, à l’appauvrissement de la biodiversité et au changement climatique.

Production de légumes en maraîchage bio-intensif sur petite surface avec faible mécanisation, agroforesterie et, à terme, élevage paysan dans le cadre d’un système de polyculture-élevage… les futurs paysans pourront se former auprès de maraîchers expérimentés, déjà installés sur place, qui approvisionneront le bassin de vie de Bessèges.

L’idée est aussi que « La Noria » soit un support pour des organismes d’accompagnement et de soutien à l’agriculture (type Civam Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural, Addear Association pour le développement de l’emploi agricole et rural…) et qu’elle participe aux dynamiques locales, comme les projets alimentaires territoriaux, et devienne un lieu de ressources et de lien social, en partenariat avec des associations caritatives locales.

