Hérault - VITICULTURE Épisode de grêle du 24 mai 2023 : les viticulteurs impactés peuvent acheter des vendanges et des moûts pour compenser leurs pertes de récoltes

VITICULTURE - Épisode de grêle du 24 mai 2023 : les viticulteurs impactés peuvent acheter des vendanges et des moûts pour compenser leurs pertes de récoltes

Le 24 mai 2023, un fort épisode de grêle s’est abattu sur l’Hérault et a occasionné d’importants dégâts à la vigne, principalement sur la partie Est du département. La récolte de l’année en sera fortement impactée, avec des pertes très lourdes pour certains exploitants et, plus largement, des conséquences néfastes sur l’activité viticole héraultaise.

Pour faire face à cette situation, le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, a décidé d’actionner le dispositif réglementaire relatif aux achats de vendanges et de moûts justifiés par des phénomènes climatiques défavorables.

Défini par arrêté du ministère de l’agriculture (1), ce dispositif va permettre aux viticulteurs concernés de s’approvisionner en vendanges et en moûts afin de compenser partiellement leur déficit de récolte. Cette mesure s’applique pour toutes les catégories de vin, à compter de ce jour, et sur l’ensemble de la zone ayant été reconnue comme sinistrée par l’épisode de grêle (2).

Pour le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh : « L’activation, à ma demande, de ce mécanisme constitue un soutien fort de l’Etat vis-à-vis de nos viticulteurs, un dispositif qui va permettre d’assurer la pérennité des exploitations confrontées à cet aléa climatique. »



Pour toute question d’ordre technique et administratif :

DDTM de l’Hérault

Bâtiment Ozone 181 place Ernest Granier 34000 Montpellier

Tel : 04 34 46 60 55

ddtm-saf@herault.gouv.fr

Illustration