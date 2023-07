Occitanie - De nouvelles orientations stratégiques au Carif-Oref Occitanie pour les 3 années à venir !

À la suite de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 19 avril 2023, le Carif-Oref Occitanie s’est doté d’une nouvelle gouvernance et vous présente les membres de son nouveau bureau.

> Président : M. Dominique LEMAIRE, MEDEF

> Vice-président : M. Philippe LEHERICEY, CFTC

> Trésorier : M. Gérard ROLLAND, CGT

> Secrétaire : M. Jean-Pierre ROGER, U2P

> État : M. Bastien ESPINASSOUS (DREETS Occitanie), M. Nicolas MADIOT (Région académique)

> Région : Mme Marie CASTRO (Vice-présidente de la région Occitanie, en charge de la Formation professionnelle), Mme Marie-Thérèse MERCIER (conseillère régionale)



Le Conseil d’Administration a validé, le 2 juin 2023, de nouvelles orientations stratégiques pour les 3 années à venir, fruit d’un travail commun entre les différentes composantes de la gouvernance du Carif-Oref Occitanie. La présidence, la vice-présidence, l’Etat et le conseil régional se sont réuni et ont collaboré à leur production.

1. Constituer le lieu de collecte exhaustive de l’offre de formation et de consolidation et de synthèse de l’ensemble des données et analyses concernant l’emploi, la formation, l’apprentissage, et le développement des compétences, l’orientation professionnelle et l’insertion en région Occitanie.

2. Produire des analyses et études à haute valeur ajoutée d’aide à la décision pour répondre aux principaux enjeux de l’emploi en Région (insertion professionnelle des publics, réponse aux besoins de recrutement des secteurs et entreprises) et en cohérence avec les stratégies déployées par l’Etat et le Conseil Régional en la matière.

3. Maintenir la dynamique visant à être l’organisme de référence en matière d’appui aux acteurs, d’animation, et de professionnalisation (partage d’expériences et capitalisation d’expertises, …) et accompagner les démarches d’innovation pédagogique.

4. Orienter les productions du Carif-Oref Occitanie (Observatoire, animations, information, collecte de l’offre…)

a) Vers ses utilisateurs et donc vers des cibles, allant des acteurs de

l’écosystème au grand public.

b) Vers les territoires composant notre région

5. Inclure les réseaux professionnels, notamment les OPCO et les branches et plus généralement les professionnels de la formation, de l’orientation, de l’insertion, de l’emploi, dans les productions de la structure, dans un cadre partenarial élargi.

6. Faire évoluer le système de gouvernance pour favoriser l’atteinte partenariale de l’ensemble des orientations.

« Toute l’équipe du Carif-Oref Occitanie se tient à votre disposition, partout dans notre région ! »

ILLUSTRATION Carif-Oref Occitanie