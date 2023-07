France - TENDANCES ÉTÉ 2023 : Quels sont les produits solaires préférés des Français.e.s ?

Cette année les vacanciers recherchent un bronzage parfait !

Avec le début des vacances d’été, le soleil a fait son grand retour ! Qui dit soleil dit plage et qui dit plage dit bronzage ! Mais pour profiter au mieux des rayons de soleil, il faut encore trouver les bons produits pour s’en protéger. Pour aider les Français.e.s à choisir les meilleurs produits,

idealo, comparateur de prix du Groupe Axel Springer, 1er en Europe et en France, a identifié le top 10 des produits et le top 10 des marques solaires les plus recherchés sur son site.

Analyse d’idealo :

« Cette année, les Français.e.s recherchent un bronzage et un teint lumineux. En effet, on retrouve parmi les favoris du Top 10 des produits les plus demandés, 5 produits solaires autobronzantes ou crèmes solaires teintées. Une tendance qui s’est également observée sur les réseaux sociaux. » explique Anna Perret-Silberberg, Responsable Communication chez idealo France.

TOP 10 : quels sont les produits solaires préférés des Français ?

Grâce aux données récoltées sur son site, idealo a analysé les produits les plus recherchés en juin 2023 et les a comparés à ceux les plus recherchés en juin 2022. On remarque cette année l’apparition dans le classement de nombreux produits teintés ou autobronzants. Ainsi, le lait fondant autobronzant Sublime de L’Oréal détrône le gel-crème toucher sec SPF 50+ Anthelios L de La Rochel Posay qui passe en troisième place du classement après le lait solaire SPF 50 Waterlover de Biotherm.

TOP 10 : quelles sont les marques les plus demandées ?

En analysant la demande sur son site, le comparateur de prix révèle les marques de produits solaires préférées des Français.e.s. La marque la plus demandée fait office de base d’indice 100.

Verdict ? Cette année encore Avène (indice 100) et La Roche Posay (indice 84) restent en tête du podium 2023. Bioderma chute et laisse sa place à Eucerin qui se hisse directement à la 3ème place du podium avec un indice de la demande s’élevant à 51.