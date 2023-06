Occitanie - Le Crédit Agricole Languedoc Roussillon s'engage auprès de Crealia

Le Crédit Agricole Languedoc Roussillon soutient le fonds d’amorçage CREALIA Occitanie depuis 2012. Partenaire de l’Innovation indispensable, il renouvelle aujourd’hui son engagement pour les trois prochaines années.

Le Crédit Agricole du Languedoc, banque coopérative et mutualiste, implantée sur les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, s’attache à concrétiser ses valeurs de proximité, de solidarité et de responsabilité qui constituent son ADN. Ce sont plus de 2 749 collaborateurs qui accompagnent et conseillent les clients du Crédit Agricole du Languedoc, dans 175 points de vente.

"Le partenariat avec CREALIA s'inscrit dans notre volonté d'accompagner tous les projets de notre territoire et de contribuer au développement des initiatives innovantes." Alain PAGO, Responsable Département Grands Comptes - Energies Renouvelables - Banque de l'Innovation - Village by CA

CREALIA est considérée depuis 2003, comme un acteur incontournable dans la chaîne de financement des projets innovants en Région OCCITANIE. Plateforme Initiative France, elle octroie des prêts d’honneur personnels à taux zéro, allant jusqu’à 100 000€ par projet. CREALIA accompagne le développement économique des entreprises. Fort de son succès, CREALIA dépasse les 23 millions d’euros injectés dans l’économie régionale et le 1000e prêt accordé. Le fonds d’amorçage considéré comme un véritable label du financement, dit la voie royale des entreprises innovantes, devient officiellement Association à Mission en 2023.

"Aux côtés de nos Partenaires de l'Innovation, nous poursuivons nos objectifs : lier performance économique et engagement sociétal en finançant l’innovation (partout et pour tous), en promouvant un territoire riche à impact, en sensibilisant et impliquant nos parties prenantes au enjeux sociétaux et environnementaux. " Stéphane MARCEL, Président de CREALIA Occitanie