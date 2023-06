Aude - Les Hôpitaux Privés ELSAN de retour au Festival des Déferlantes pour la deuxième année consécutive

Les Hôpitaux privés ELSAN de l’Aude et de Catalogne sont heureux d'annoncer leur participation au Festival des Déferlantes pour la deuxième année consécutive. L'année dernière, face à la pénurie nationale de soignants, leur présence était axée sur le recrutement d'infirmier·e·s (IDE) avec un concept innovant et décalé. Depuis, les établissements de santé sont sortis de la situation critique dans laquelle ils se trouvaient il y a 1 an, mais ils cherchent toujours à recruter. Cette année, dans la continuité de la première expérience réussie en 2022, leur objectif est de remercier leurs équipes en leur offrant un moment exceptionnel et d’attirer de nouveaux médecins au soleil.

La qualité de vie au travail est essentielle pour maintenir des équipes épanouies et engagées sur la durée et ainsi éviter le turn-over. La qualité de vie au travail englobe bien des aspects, dont la formation ou encore la reconnaissance. C'est pourquoi, les 6 et 7 juillet, des formations spécifiques sont organisées afin de les aider à monter en compétence et à se développer professionnellement. Après les formations, ces collaborateurs pourront rejoindre les autres salariés des établissements à qui des places pour le Festival des Déferlantes ont été offertes (presque 200 au total), une opportunité pour se détendre et profiter d'un moment privilégié ensemble.

Attirer de nouveaux médecins au soleil

En parallèle, de cet événement sont organisées les Rencontres Médicales Jeunes ELSAN, qui se dérouleront pour cette 1ʳᵉ année, dans les établissements ELSAN situés à proximité du Festival. Ces rencontres offriront aux internes et jeunes médecins invités l'opportunité de découvrir les spécialités de médecine, de chirurgie, de réadaptation, des urgences ainsi que les plateaux techniques ultra-modernes et les innovations des Hôpitaux privés ELSAN. « En les accueillant sur notre territoire à cette période spéciale, nous souhaitons leur faire constater par eux-mêmes le dynamisme de notre région, tant sur le plan médical avec la découverte de nos structures et de nos médecins experts, qu’en termes de qualité de vie. Après les rencontres médicales, les médecins auront, selon leur envie, l'occasion de profiter de la plage ou de l'ambiance effervescente des Déferlantes, afin de se faire une idée complète de l'attrait de notre territoire » déclare Pascal Delubac, directeur de territoire ELSAN, en charge des établissements d’Aude et de Catalogne.

Aller à la rencontre du public

L'année dernière, l’accueil a été chaleureux et extrêmement positif de la part des festivaliers. Beaucoup de visiteurs se sont arrêtés au stand ELSAN et ont exprimé leur enthousiasme, envers les équipes présentes. Ces échanges permettent de valoriser les équipes et de montrer au public la variété et la diversité des métiers de la santé tout en soulignant les valeurs chères à ELSAN que sont l’attention à l’autre et l’esprit d’équipe. Une façon détournée et ludique de sensibiliser aux métiers de soignants. Espérons que des vocations pourront être créées à cette occasion ! Forts de cette première édition réussie en 2022, les Hôpitaux privés ELSAN ont décidé de revenir à la rencontre du public avec une nouvelle expérience surprise sur le festival.