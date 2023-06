Hérault - « Changer de regard sur l'immigration en France »

« Changer de regard sur l’immigration en France »

Occurrence - Groupe Ifop et le Palais de la Porte Dorée s’associent à l’occasion de l’ouverture du nouveau Musée national de l’histoire de l’immigration.

Ensemble, ils dévoilent les résultats d’un grand sondage national sur la connaissance et le regard des Français sur l’immigration.

1 sur 1000 ! Sur l’ensemble de l’échantillon interrogé de 1000 Français, seul 1 Français (pas 1%, 1 individu) a su répondre correctement aux 6 questions de connaissance sur l’immigration.

L’étude démontre que plus la connaissance est faible (voire erronée) et plus les opinions sont en défaveur de l’immigration.

Elle donne à voir également une France plus paradoxale et plus apaisée vis-à-vis de l’immigration que celle dont on parle habituellement.

Et si l’on pouvait parler de l’immigration différemment ?

En lien avec l’évènement que constitue l’ouverture du nouveau Musée de l’Histoire de l’immigration, l’ambition de cette étude est de proposer un autre regard sur l’immigration et pour cela, de poser des questions inédites. Ce nouveau regard ne signifie pas un regard pudique, édulcoré, qui éviterait les questions difficiles. Au contraire, l’étude les aborde frontalement. La contrepartie à poser des questions neuves, est d’accepter de ne pas disposer d’un référentiel historique pour comparer l’évolution des résultats.

En proposant une image fiable et équilibrée des perceptions des Français, elle permet d’identifier aujourd’hui les communs possibles en France et ouvre un chemin de connaissance et de solutions.

Au-delà de poser des questions inédites, l’autre principale innovation méthodologique est de combiner dans cette étude des questions de connaissance et des questions d’opinion afin de mettre à jour l’existence ou non d’une corrélation entre les deux.

1 sur 1000 !

Sur l’ensemble de l’échantillon interrogé de 1000 Français, seul 1 Français (pas 1%, 1 individu) a su répondre correctement aux 6 questions de connaissance sur l’immigration.

Ces résultats indiquent que pour les Français :

Les immigrés seraient selon eux

plus de 20% de la population (vs un peu plus de 10%, la bonne réponse),

à 80% issus de pays hors Europe (vs 70 à 80% dans la réalité),

en très grande majorité des hommes (alors qu’un immigré sur deux est une femme),

à 80% sans diplôme (alors qu’ils sont plus de 40% à disposer d’un niveau BAC ou plus), etc.

Selon la même logique, quand on demande spontanément aux Français quel mot ils associent à l’immigration, ils répondent massivement « étranger », preuve de la confusion originelle entre immigré et étranger.

Un lien de corrélation majeur et constant entre connaissance et opinion

Plus important encore que le niveau des connaissances des Français, l’étude démontre que plus la connaissance est faible (voire erronée) et plus les opinions sont en défaveur de l’immigration.

A l’affirmation « Il y a trop d’immigrés en France » 62% des Français répondent « oui » mais le « oui » atteint 73% pour les Français qui se trompent sur les 6 questions de connaissance.

A l’affirmation « L’immigration est une chance pour la France » : oui pour 47% des Français mais seulement 32% des Français qui se trompent sur les 6 questions de connaissance le pensent.

A l’affirmation « L’Histoire de la France s'est construite en partie grâce à l'immigration » : 66% des Français approuvent mais uniquement 55% parmi ceux qui se trompent sur les 6 questions de connaissance.

L’étude met donc en lumière un lien de corrélation majeur et constant entre connaissance et opinion.

Moins on connaît l’immigration, plus on la considère négativement.

Une opinion française sur l’immigration plus ataraxique qu’anxiogène.

L’étude donne à voir une France plus paradoxale et plus apaisée vis-à-vis de l’immigration que celle dont on parle habituellement. En ce sens, l’étude dessine une opinion française sur l’immigration plus ataraxique qu’anxiogène.

En confrontant les Français à des dimensions différentes, à l’immigration « des premiers cercles », en les obligeants à répondre à des questions nouvelles, plus transverses, alors apparait une sorte de Yalta de l’immigration, signe d’une paix précaire mais réelle.

Les Français dans leur majorité considèrent qu’il y a trop d’immigrés en France (62%), y compris les 18-24 ans qui sont partagés (50%) et très majoritairement pour les CSP- (70%).

Néanmoins, les Français s’accordent pour accepter l’idée que d’autres peuvent ne pas penser comme eux (61% pour l’ensemble des Français et 68% pour ceux qui pensent qu’il y a trop d’immigrés en France).

Apparaissent alors deux dichotomies qui probablement s’additionnent intéressantes l’une et l’autre à analyser :

L’immigration aujourd’hui vs hier

Lorsque l’on questionne Français sur cette affirmation « L’Histoire de la France s'est construite en partie grâce à l'immigration » : ils sont très majoritaires à répondre « oui » (66%) … et le mot « grâce » ne semble pas contrevenir à l’opinion majoritaire des Français.

Mais à la question « L’immigration est-elle une chance pour la France ?» seuls 47% des Français considèrent que l’immigration est aujourd’hui une chance pour la France. Avec tout de même 63% des 18-24 ans mais paradoxalement seulement 58% des Français ayant une ascendance immigrée.

Une vision macroscopique de l’immigration vs une vision de 1er cercle

L’étude propose une série de questions formulées en binôme.

« Avez-vous des personnes issues de l’immigration dans votre cercle familial, amical, dans votre entourage professionnel et dans votre voisinage ? » et à chaque fois une question en miroir : « Est-ce que cela constitue un enrichissement pour vous ? ».

Sans surprise, mais de manière massive, l’étude permet de donner à voir le côté lumineux et enrichissant de l’immigration. Cercles familial, amical, professionnel, autant d’espaces dans lesquels l’immigration est un bénéfice, un enrichissement (73% pour la famille, 67% pour les amis, 61% pour l’entourage professionnel).

Mais seulement 47% pour le voisinage.

Conclusion

L’immigration apparaît donc toujours comme un sujet qui divise la France mais, une fois détourée l’opinion d’environ 15% (et pas plus !) des Français qui sont dans une position radicale (qui répondent « non pas du tout » à presque toutes les questions de l’étude + « méconnaissent » les faits et les chiffres sur l’immigration), apparaît alors une France qui peut avoir une vision pacifiée, voire réparatrice sur les sujets de l’immigration.

Une France qui semble s’accorder sur des solutions, qui reconnait le besoin d’une meilleure information sur l’immigration, qui entrevoit une dimension lumineuse et enrichissante et pas seulement obscure à l’immigration. Une France qui sait peser avec justesse les apports des uns et des autres.

Il semblerait bien, au regard de cette étude, que sur la question de l’immigration, la France regorge encore de cellules néoblastes et que la cicatrisation soit possible.

Méthodologie

Date de recueil : du 4 au 9 mai 2023

Echantillon : 1000 répondants - représentatif de la population française (selon la méthode des quotas)

Quotas appliqués : Genre, Age, CSP, UDA 5

