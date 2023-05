La Grande-Motte - 3 juin 2023 : Une journée pour nettoyer le Port de la Grande-Motte ! 

Samedi 3 juin 2023, La Grande Motte organise une Journée Port Propre.

En plus d’un village des acteurs de l’environnement, des sessions de nettoyage sont organisées sur les digues du port et à l’étang du Ponant.

Chaque année, le Port de La Grande Motte organise cette journée de sensibilisation et de nettoyage de ses espaces. Car malgré l’évolution des comportements et la prise de conscience globale des enjeux environnementaux, les sacs sont malheureusement toujours bien remplis de déchets en tout genre à chaque édition.

Aussi, grâce à la mobilisation du club de plongée La Palanquée, ce sont également des objets plus volumineux et parfois insolites qui sont retirés des profondeurs du Port, comme des vélos, des skates, des chariots, des trottinettes, des batteries…

Greenpeace, Sea Sheperd, CESTMed… Un village des acteurs de l’environnement

En parallèle des ramassages, des associations tiennent des stands sur le Quai d’Honneur de 09h à 17h.

Sont présentes cette année dans le village : Greenpeace, Sea Sheperd, CESTMed, Ecogestes Méditerranée, CPIE Bassin de Thau, For my Planet, Office Français de la Biodiversité, Pays de l’Or Agglomération, Ocean Protection, SNSM, Longitude 181, SCPGM34, Zeapack, La Palanquée, Labelbleu, Les Loups de Mer, APPGM.

Tous ces acteurs de l’environnement sont disponibles pour présenter leurs activités et sensibiliser les intervenants et les visiteurs aux problématiques environnementales et à la faune méditerranéenne.

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour débarrasser le port de ces détritus qui polluent notre environnement.

Pour participer, les inscriptions ont lieu de 09h à 15h sur le Quai d’Honneur ou de 08h30 à 10h au Port Grégau (Ponant).

Informations : Tél. 04 67 56 50 06 – www.lagrandemotte.fr