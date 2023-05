Auch - 3 ateliers de sensibilisation aux gestes qui sauvent les 22-30 mai et 5 juin 2023 à Auch

Les délégués Harmonie Mutuelle du territoire Armagnac-Bigorre organisent 3 ateliers

d’initiation aux gestes qui sauvent des vies à l’agence Harmonie Mutuelle située 6 rue de la Somme à Auch :

Le lundi 22 mai de 14 h à 16 h 30

Le mardi 30 mai de 9 h 30 à 12 h

Le lundi 5 juin de 14 h à 16 h 30

Un atelier pédagogique et pratique pour apprendre les gestes qui sauvent



Animé par un professionnel, cet atelier d'initiation s'adresse aux personnes désireuses d'apprendre les premiers

gestes et les bons réflexes à avoir en cas d'urgence. Car, il est important d'avoir les bons réflexes en cas d'accidents

et surtout de savoir comment les éviter. Au cours de cet atelier, un formateur aux premiers secours apprendra

aux participants à pratiquer les gestes d'urgence face aux principales situations à risque.

Cette manifestation va dans le sens de l’engagement d’Harmonie Mutuelle pour la prévention. Grâce à la

prévention on peut éviter de nombreux accidents domestiques. Le risque zéro n'existe pas, c'est pourquoi

connaître les gestes de premiers secours en cas d'étouffement, hémorragie, plaie, brûlure simple, ou si une

personne est inconsciente, permet de sauver des vies. Chose très importante également, cet atelier permet de

supprimer tous les gestes dangereux effectués par manque de connaissance.