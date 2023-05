Pyrénées-Orientales - Eric COQUEREL en réunion publique à Thuir : « La bataille sociale n'est pas terminée ! »

La France Insoumise / Nupes organise une réunion publique vendredi 19 mai à Thuir, avec la présence d’Eric COQUEREL. Elle aura lieu à la Maison du Citoyen (3 rue du Docteur Ecoiffier), à partir de 18 heures 30.

Eric COQUEREL est député de la 1° circonscription de Seine-Saint-Denis pour La France Insoumise / Nupes. Il préside la très stratégique Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

Cette réunion publique s’intitulera « La bataille sociale n’est pas terminée ! ». Eric COQUREL rendra compte de l’intense activité parlementaire des derniers mois et de la situation sociale caractérisée par une accumulation de revendications et de conflits. Il tracera également les perspectives d’une politique alternative de gauche rendue plus que jamais nécessaire par la gravité de la crise de régime exacerbée par la pratique de la Macronie.

Vendredi 19 mai, Thuir, Maison du Citoyen (3 rue Docteur Ecoiffier), 18 heures 30. Entrée libre.

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES