Gers - Édition 2023 du colloque international Yves Navarre à Condom les 9 et 10 juin

L'association Les Amis d’Yves Navarre organise l’édition 2023 de son colloque international dans le Gers à Condom, ville natale d’Yves Navarre, les 9 et 10 juin prochains. Il aura pour thème « Lieux de vie, territoires de l’écrit ». La Ville de Condom, partenaire de l’événement, a mis le Théâtre des Carmes à la disposition de la société littéraire.

Pour la sixième édition du colloque international Yves Navarre, les Amis de l'écrivain ont souhaité réfléchir aux liens entre les lieux et l’écriture dans la vie et dans l’œuvre du Prix Goncourt 1980. Les intervenant·es sont des universitaires, des lecteurs et des lectrices d’Yves Navarre, des proches de l’auteur, des témoins, des professionnel·les du monde de l’éducation, de la communication ou encore de l’édition. Leur diversité fait toute la richesse de cet événement singulier dans l’univers des colloques littéraires. L’auditoire voyagera dans les pas de l’écrivain, de Condom à Paris en passant par Évolène (Suisse), Montréal, New York ou encore Joucas dans le Luberon.

Un colloque gratuit, 11 intervenant·es au programme

Le colloque Yves Navarre de Condom est ouvert au grand public et gratuit, sur inscription. Il est possible de réserver sa place sur la plateforme HelloAsso pour une journée en particulier ou pour la totalité de l’événement, et d’assister à tout ou partie des interventions.

Programme complet et inscriptions : https://bit.ly/ColloqueYvesNavarre2023

Deux temps forts en marge du colloque

En parallèle du colloque proprement dit, les Amis d’Yves Navarre proposent aux Condomois·es une séance de lectures publiques le samedi 10 juin de 17h00 à 18h00. Rendez-vous est donné au kiosque du square Salvandy, en contrebas de la maison natale de l’auteur, pour écouter des extraits de l’œuvre d’Yves Navarre sélectionnés par les membres de l’association. Les Amis d’Yves Navarre invitent aussi les lectrices et les lecteurs à leur proposer des textes et à les lire en public. Il suffit d’envoyer sa sélection à l’adresse contact[at]amis-yvesnavarre.org.

Enfin, ces deux journées navarriennes s’achèveront sur une cérémonie officielle au Théâtre des Carmes le 10 juin à partir de 18h30. Les Amis d’Yves Navarre et la maison d’édition H&O présenteront au maire de Condom Jean-François Rousse le quatrième volume des œuvres complètes d’Yves Navarre, qui porte sur les années 1980-1981. L’ouvrage comprend notamment le célèbre Jardin d’acclimatation, couronné par le prix Goncourt en 1980, et le roman Biographie (1981) qui fait une large part aux origines condomoises de l’auteur. Sa sortie en librairie sera concomitante au colloque.

Yves Navarre et ses origines gasconnes

Yves Navarre a toujours accordé de l’importance à ses origines gasconnes. Il en parlait avec fierté et aimait à rappeler ses racines. Ses familles maternelles et paternelles, Bax et Navarre, étaient installées à Condom où l’auteur est né le 24 septembre 1940, dans la « Maison des Cordeliers » dite aussi « des Promenades » et sa chapelle attenante, désormais occupées par un restaurant.

Plusieurs de ses ouvrages évoquent la campagne gersoise ou sont inspirés d’anecdotes tirées de l’histoire familiale, tels Le petit Galopin de nos corps, Biographie, Le Jardin d’acclimatation. Même lorsque l’auteur décida de quitter Paris pour Montréal, il prit soin de préciser qu’il quittait Paris et non la France pour rejoindre une « province des textes », proche finalement de cette autre province dont il était originaire, la Gascogne.