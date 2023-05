Béziers - 5 ans d'emprisonnement pour deux Irlandais transportant 18,9 kg de cannabis

A l’audience de comparution immédiate du 10 mai 2023, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné deux hommes de nationalité irlandaise, respectivement âgés de 41 ans et 44 ans, à 5 ans d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’au paiement d’une amende douanière de 37.000 euros et à l’interdiction définitive du territoire français, conformément aux réquisitions du parquet, pour des faits de trafic de produits stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie (le code de déverrouillage de leurs téléphones portables).

Les deux prévenus, au casier judiciaire vierge, avaient fait l’objet d’un contrôle par les agents des services douaniers le 3 mai 2023 à Béziers alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule utilitaire immatriculé au Royaume-Uni. Les douaniers avaient alors découvert 18,9 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés dans une cache à l’arrière du fourgon. Placés en retenue douanière puis en garde à vue au commissariat de Béziers, les deux individus ont maintenu ne pas avoir su que le fourgon contenait des produits stupéfiants, tout en donnant des explications contradictoires et rocambolesques de leur présence et de leurs activités en France.

Présentés au parquet de Béziers le 6 mai 2023, ils avaient été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de leur jugement.