Toulouse - Hector le Collector devient partenaire de la Coupe du Monde de Rugby 2023

Récolter et valoriser les déchets organiques de manière simple et ludique, c’est la mission que s’est donné Hector le Collector il y a maintenant presque 3 ans. En 2022, l’entreprise a réussi à fédérer plus de 100 structures autour de cette démarche responsable. Aujourd’hui, la startup diversifie son portefeuille client et a dernièrement remporté le Challenge Innovation Toulouse Terre de Rugby Coupe du Monde 2023, qui lui permettra de déployer ses solutions de tri et de valorisation des biodéchets sur l’ensemble du parcours de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Toulouse. Des perspectives prometteuses pour la société, en pleine expansion.



151 tonnes de biodéchets collectés

En 2022, Hector le Collector a franchi le cap des 100 points de collecte, en mobilisant les entreprises et les restaurants de l’aire toulousaine. Un grand succès qui a permis à la startup de récolter 151 tonnes de biodéchets, une quantité supérieure à son objectif annuel initial (135 tonnes). Avec la volonté d’amener son concept hors des murs toulousains et d’apporter une dimension de conseil, Hector le Collector a lancé un test gratuit pour tous les restaurateurs et entreprises qui souhaitent mesurer leur volume de déchets. Une proposition intéressante au regard de l’évolution réglementaire à venir. Aujourd’hui l’obligation de tri à la source des biodéchets ne s’applique que pour les entreprises et les collectivités dont la production annuelle dépasse 5 tonnes, mais ce volume minimum sera supprimé dès janvier 2024 et l’ensemble de la population (entreprises, collectivités et ménages) devra se doter d’une solution de tri à la source des biodéchets. Consciente qu’il est toujours difficile pour les structures de connaître le volume de biodéchets produits par semaine et de calibrer le nombre de collectes hebdomadaires nécessaires, la startup propose un accompagnement personnalisé, afin de se placer au plus proche de la réalité de ses clients.



“Hector le Collector s'apprête à fêter sa troisième bougie ! Le temps passe très vite si je prends le temps de regarder en arrière. Au lancement, en plein covid-19, avec Valentin nous naviguions dans un épais brouillard. Aujourd'hui le brouillard s'est dissipé et nous avançons plus sereinement. Nous avons vraiment à cœur de proposer à chaque personne ou entité, quelle qu’elle soit, d’agir à son échelle : mettre à disposition d’une entreprise une solution innovante et engageante pour ses collaborateurs, inciter un restaurant à valoriser une bonne partie de ses déchets pour éviter de brûler de l'eau ou même inviter un particulier à apporter ses propres déchets dans un point Hector et à parler de la démarche

autour de lui”. affirme Quentin Saieb, co-fondateur d’Hector le Collector.

Un portefeuille client qui se diversifie et un accompagnement complet sur l’événement phare de l’année à Toulouse

Avec de nouvelles signatures de contrats, notamment auprès de Groupama, La Caisse d'Épargne, Météo France mais également Le Florida, Mama Shelter et Carrefour, la feuille de route 2023 de la startup est riche. Sa présence sur d’importants salons régionaux, notamment à la Foire de Toulouse dans le cadre de la récupération des déchets des stands de démonstration et de dégustation et au salon REGAL Sud de France, confirme son souhait de s’intégrer également au secteur événementiel.

Coupe du Monde de Rugby 2023 à Toulouse

Dans cette dynamique, Hector le Collector a dernièrement été sélectionné pour proposer ses solutions de traitement et de valorisation des déchets lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Cela implique la mise à disposition de ses bacs de collecte dans les stades et aux abords, mais également dans les fan zones et dans plusieurs restaurants et hôtels partenaires de l’événement. A cela s’ajoute une mission de sensibilisation auprès des publics. Un accompagnement complet, sur l’ensemble du parcours de l’événement.

“Nous avons validé notre modèle, nos hypothèses et atteint la rentabilité. Maintenant c'est le moment pour nous d’accélérer notre développement et de se projeter plus loin que la Métropole de Toulouse !” poursuit Quentin Saieb.