Lot - Ma Parenthèse Flottante : Embarquement immédiat pour une escapade insolite au cœur du Lot

Les beaux jours arrivent et avec eux, les envies de s’évader le temps d’un weekend et de profiter à nouveau de la nature ! Fondée par Pierre Garez, Ma Parenthèse Flottante propose aux amoureux de partager une nuit insolite à bord d’un bateau-cabane, aménagé en véritable cocon romantique. Amarrés à Bouziès, au cœur du Lot, ces bateaux naviguent sur un tronçon de rivière préservé qui suit son cours jusqu’au pied des falaises de Saint-Cirq-Lapopie, l’un des ‘Plus beaux villages de France'.

La navigation, de père en fils

Né à Agen, Pierre Garez a vécu à l’étranger (Etats-Unis, Espagne) avant de faire des études de commerce à Paris une carrière de consultant en organisation d’entreprises.

En 2016, Pierre prend la relève de son père, Xavier, à la tête de Lot Navigation, un service de location de bateaux sans permis sur la rivière Lot basé à Bouziès, un petit village voisin de Saint-Cirq-Lapopie (à 1h45 de voiture au nord de Toulouse). « Ancien agriculteur, mon père s’est reconverti dans les bateaux en 1985 à Buzet-sur-Baïse en Lot-et-Garonne puis s’est développé dans le Lot à Bouziès en reprenant la société Lot Navigation en 2007. C’est une grande fierté pour moi d’avoir repris le flambeau ! » indique le trentenaire.

Une cabane flottante « upcyclée », au confort maximum

Au printemps 2022, Pierre lance une nouvelle offre, baptisée Ma Parenthèse Flottante, avec Fanny Ladoux, son bras droit, originaire de la région et véritable coordinatrice du projet.

« Je voulais proposer aux couples une expérience inédite, une parenthèse dans leur quotidien, une invitation à profiter d’une immersion dans cet écrin naturel encore sauvage qu’est la Vallée du Lot, cette rivière que j'aime tant », déclare Fanny. « Nous avons choisi la pratique de l’upcycling pour réaliser ce projet, c’est-à-dire la transformation de bateaux existants en bateaux-cabanes. Cette pratique écologique a été très importante pour toute l’équipe. »

Le bateau-cabane a été équipé avec soin pour proposer un confort maximum, en optimisant l’espace. Ainsi, il dispose d’un lit « Queen Size » repliable en canapé, d’un coin rangement avec étagère et penderie, d’une salle de bain (douche, lavabo et toilette) et d’un coin restauration avec son plateau de courtoisie (café, thé, et bouteilles d’eau). L’avant du bateau dispose d’un matelas de pont pour faire une sieste au soleil.

« Détail romantique : le toit de la cabine est vitré pour permettre d’admirer les étoiles avant de s’endormir, et dans le Quercy, on les voit particulièrement bien. C’est le fameux Triangle Noir » souligne Pierre.

« Bienvenue à bord moussaillons ! »

Le rendez-vous est fixé au port de Bouziès, entre 18h00 et 19h30. Avant d’embarquer, les clients suivent une formation dispensée par l’équipe pour apprendre à piloter le bateau et les consignes de sécurité. « Il n’est pas nécessaire de posséder un permis bateau ni d’expérience de navigation » précise Fanny.

Une fois montés à bord, ils navigueront une quinzaine de minutes jusqu’à l’île de Ganil, entre falaises multicolores et nature verdoyante, où les attendent une bouée flottant sur l’eau, à laquelle ils pourront s’amarrer pour la nuit grâce à un mousqueton.

Au lever du soleil, réveillés par le chant des oiseaux et les clapotis de l’eau sur la coque du bateau, les amoureuses et amoureux trouveront leur panier petit-déjeuner déposé discrètement à l’avant du bateau par un membre de l’équipe. Il contient : croissants, pain, beurre et confiture, jus d’orange fraîchement pressé et yaourt.

« Une parenthèse dans nos vies à mille à l’heure »

Après leur petit déjeuner, les apprentis marins peuvent naviguer librement jusqu’à la cité médiévale de Saint-Cirq-Lapopie, l’un des ‘Plus beaux villages de France’ perché sur son piton rocheux, après avoir franchi l’écluse manuelle de Ganil grâce à l’éclusier. L’équipe de Fanny les attendra au port de Bouziès pour rendre leur paradis flottant. « J'aime mon Quercy natal, ses causses et ses vallées, ses falaises de calcaire multicolores. Le bateau-cabane n’est que le moyen d’accéder à ce Lot sauvage, un véritable shoot de nature pour nos clients » souligne Fanny.

« Un jour, une cliente m’a dit que le mot ‘Parenthèse’ était très bien trouvé car c’est exactement ce qu’elle avait ressenti, que cette escapade avait été une parenthèse dans sa vie urbaine à mille à l’heure » se souvient Pierre. « Elle m’a raconté : ‘après avoir déposé les enfants chez les grands-parents, nous avons fait une pause, nous nous sommes ressourcés, nous avons rechargé les batteries, et ça à seulement 1h30 de chez nous, un moment hors du temps.’ »

Des paniers gourmands à emporter à bord

Outre le petit déjeuner inclus dans l’offre, Ma Parenthèse Flottante propose plusieurs options gourmandes, pour permettre aux clients de profiter de leur escapade sans se soucier de préparer le dîner ! Au menu notamment : le « Repas Quercynois », composé de deux belles assiettes (foie gras, magret de canard séché, cabécou, noix, salade verte et tomates), deux fruits de saison, deux gâteaux aux noix, une bouteille de vin et une baguette.

Ma Parenthèse Flottante privilégie au maximum les producteurs locaux et bio pour préparer (avec amour !) ses paniers maison. « Le foie gras vient de la Ferme de Ramon située à Galapian (47), le pain de la boulangerie de Saint Géry-Vers et, provenant du même village, les gâteaux aux noix sont signés la Biscuiterie Delfour » détaille Pierre.

Outre Le « Repas Quercynois », le « Repas Saumon Avocat » est également proposé, ainsi que deux formules apéritives : l’« Apéro Champagne Foie Gras » et l’ « Apéro Bière Saucisson Rillettes » (deux bières de la brasserie lotoise RATZ, un saucisson, un bocal de rillettes de canard et une baguette tradition).

Des « aventures » ou des prestations cocooning pour faire durer le plaisir

Au-delà de l’expérience du bateau-cabane, l’équipe propose des packs optionnels à partager à deux.

Côté aventure, Fanny et son équipe proposent de louer un « Packraft Biplace », sorte de canoë gonflable pour naviguer sur le Lot ou le Célé, des vélos électriques type californien et des randonnées pédestres. Ces formules incluent le matériel, un pique-nique pour deux composé de produits locaux et des tracés inscrits sur une application pour s’aventurer en toute sécurité sur les sentiers du Lot.

Côté cocooning, l’équipe de Ma Parenthèse Flottante a fait appel aux talents de Véronique, masseuse professionnelle installée à Bouziès, qui propose de la réflexologie plantaire et palmaire, de l’auriculothérapie et des massages bien-être.

Ouverture des réservations pour la saison !

Pour la saison 2023, d’avril à septembre, ce sont quatre bateaux-cabanes qui sont proposés par l’équipe de Ma Parenthèse Flottante

La réservation se fait en ligne, directement sur le site de Ma Parenthèse Flottante. Le prix de la nuitée pour deux démarre à 195€ (en semaine, hors vacances) et n’excédera pas les 225 € en haute saison.

Ma Parenthèse Flottante

135, chemin du bac et de halage 46330 BOUZIES

Infos & réservations : https://www.maparenthese.fr/

Instagram : @maparentheseflottante