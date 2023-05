Occitanie - 3eme Edition du Tracteur Tour : le road trip paysan à la rencontre des Français et collectivités !

Cette année, nos agriyoutubeurs traverseront deux régions de France : la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, avec au total plus de 900 kilomètres, à bord de trois tracteurs.

Cette année, nos agriyoutubeurs traverseront l’Occitanie à bord de trois tracteurs pour parcourir des communes (le matin) et des exploitations (l’après-midi) afin de nous faire découvrir différents la richesse de nos terroirs ruraux, le quotidien des agriculteurs et donner à comprendre la complexité de leurs métiers pour sortir des à-priori. Qu’ils soient céréaliers, éleveurs, viticulteurs, maraîchers, la même passion les rassemble : la terre et les animaux.

À l’image d’un Tour de France, ces agriculteurs passionnés profiteront de cette aventure pour échanger en permanence avec leur communauté qui les suivront via les réseaux sociaux et aussi sur site, chaque jour, au cœur de l’évènement.