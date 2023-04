Sète - Prévention sur le harcèlement : les scolaires sensibilisés par le théâtre forum

A l’initiative du CISPD et en partenariat avec la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale, les maires des 14 communes, 720 élèves sur l’ensemble de Sète Agglomération Méditerranée suivent depuis le début de l’année, des séances de sensibilisation et de prévention sur le harcèlement : des élèves de 8 collèges de l'agglomération et 3 QPV.

Ce 21 avril dernier, 4 classes de 6e du collège Saint-Joseph ont reçu l’association les 50e Hurlants qui anime et sensibilise par ce théâtre forum : les jeunes sont mis en situation, sensibilisés aux situations de harcèlement et apprennent ainsi à les identifier pour l’éviter.

Auparavant, le collège Jean Moulin de Sète a reçu l’opération pour toutes ses classes de 6ème ainsi que la Section d'enseignement général et professionnel adapté ; au collège Victor Hugo, ce sont 4 classes de 6ème qui ont suivi cette formation et à l'école primaire Ferdinand Buisson de Sète, 2 classes de CM2 ont également participé à ce théâtre forum. L’expérience de cette année scolaire sera renouvelée en 2023/2024.

Paroles d’élèves :

« On ne reste pas assis, on bouge et on participe. »

« On s’est rendu compte que le harcèlement ce n’est pas gentil grâce aux scènes que l’on a vues. »

« On a pris conscience de l’impact du harcèlement sur la vie des gens plus tard. Et finalement, on n’a pas envie que cela nous arrive ».

« C’était actif et clair car on a pu se rendre compte que des fois on fait des choses qui ne sont pas bien ».

« On nous a beaucoup parlé et on a répondu à nos questions ».