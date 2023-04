Sète - Création d'une Classe à Horaires Aménagés musique au sein de l'école Ferdinand Buisson

Une première expérimentation a été menée au sein de la classe A’Manitas permettant à des élèves éloignés de l'accès à la musique de découvrir, durant le temps scolaire, une pratique instrumentale et une découverte de la musique, proposée par l’équipe du conservatoire à rayonnement intercommunal.

Ce projet a été mis en œuvre dans le cadre du dispositif Cité éducative. Pour développer cette dynamique, la ville de Sète, Sète Agglopôle Méditerranée et l'Éducation nationale ont souhaité ouvrir une classe à horaires aménagés musique, à dominante chant choral au sein de l’école Ferdinand Buisson.

La convention de mise en place de cette Classe à Horaires Aménagés a été signée ce vendredi 14 avril 2023 à la mairie de Sète en présence du maire de Sète et président de Sète Agglopôle Méditerranée, François Commeinhes, de Christophe Durand, vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée délégué au rayonnement culturel et développement de l'enseignement artistique et David Raymond, directeur académique adjoint des Services de l’Education nationale.

François Commeinhes a rappelé « le franc succès de l’expérience avec la classe A’Manitas. Je suis persuadé que cela pourra créer de réelles vocations musicales ou artistiques. Nous nous engageons donc dans ce nouveau dispositif qui va permettre de créer ces classes à horaires aménagés dans le domaine musical, comme nous avons pu le faire dans le domaine sportif. C’est une belle opportunité pour ces élèves de CE1 ». 23 élèves ont été ‘repérés’ à ce jour. Ils vont être auditionnés pour rejoindre cette classe.

Christophe Durand s’est dit « ravi que cet aménagement soit ouvert aux 14 communes. Faire profiter ces enfants des équipements et des enseignants, c’est une très bonne chose. Et je pense que ce n’est que la première ! ».

David Raymond a souligné « l’aboutissement de tout ce travail collaboratif avec la signature de cette convention. C’est aussi le début d’un projet qui s’installe dans l’école. Nous allons être attentifs à ce que ce projet puisse vivre et continue à concerner des élèves de Sète, comme des autres communes de l’Agglomération. C’est un réel facteur de mixité sociale d’égalité des chances ».

Le concept

Les classes à horaires aménagés offrent à des élèves motivés par les activités musicales, la possibilité de recevoir en complément de leur formation scolaire générale, une formation spécifique dans le domaine de la musique dans des conditions leur garantissant les meilleures chances d'épanouissement. Avec ce dispositif, les élèves suivent en parallèle un enseignement général et un apprentissage musical soutenu au sein d'un établissement d'enseignement spécialisé comme le Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sète Agglopôle méditerranée.

Le Conservatoire à rayonnement intercommunal prend à sa charge l'organisation et les interventions des enseignants auprès des élèves. La ville de Sète prend à sa charge le déplacement des élèves et la fourniture de matériel hors instrument.

L’organisation

Cette classe aménagée nécessite des aménagements d'horaires afin de rendre compatible ce double cursus scolaire et artistique. Cela permet aux enfants d'avoir des demi-journées libérées pour suivre, sur des horaires mieux adaptés à leur rythme de vie, un enseignement musical de qualité. L'organisation de ces classes fait l'objet de conventions entre l'Inspection Académique et I' établissement d'enseignement artistique.

Le fonctionnement

Les candidatures pour la classe à horaires aménagés à dominante chant choral sont ouvertes, à partir du CE1 pour 16 élèves du territoire de Sète Agglopôle Méditerranée. Une fois engagés dans le cursus, les élèves poursuivent la CHAM jusqu'à la sortie de l'école primaire (CM2). Les demandes d'admission en classe à horaires aménagés présentées par les familles seront examinées par une commission.