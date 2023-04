Toulouse - Harmonie Mutuelle continue de s'engager pour une santé globale en faveur de la transition écologique

Toulouse, le 29 mars 2023 – 18 mois après avoir fait le choix de devenir une Entreprise Mutualiste à Mission,

Harmonie Mutuelle revient sur les engagements fixés au travers de sa raison d’être « Agir sur les facteurs sociaux,

environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en

mobilisant la force des collectifs ».

Parmi les défis que la mutuelle s’est engagée à relever, la question environnementale s’est aussi « imposée » aux côtés des défis sociaux. Harmonie Mutuelle a posé durant l’été 2022 la première brique de sa stratégie climat, avec pour ambition : contribuer, de la façon la plus large et la plus complète possible, à l’objectif mondial de réduction des émissions de gaz à effets de serre.

« La crise sanitaire a placé le dérèglement climatique à sa juste place mais a aussi révélé de nombreuses fractures et des attentes nouvelles : relation entre vie privée et vie professionnelle, santé mentale, protection face aux aléas de la vie, question du pouvoir d’achat… Autant de besoins qui s’ajoutent à d’autres, plus anciens, comme l’accès aux soins, la dépendance ou la lutte contre les déserts médicaux. C’est dans cette vision de la santé qu’Harmonie Mutuelle s’inscrit et dessine les réponses

de la mutuelle de demain. » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Région Occitanie d’Harmonie Mutuelle.

UNE STRATÉGIE CLIMAT AMBITIEUSE QUI S’APPUIE SUR UN BILAN CARBONE ÉTENDU À L’ENSEMBLE DE SES

ACTIVITÉS AINSI QU’À SES RÔLES D’INVESTISSEUR ET D’ASSUREUR

Harmonie Mutuelle est un acteur majeur du mutualisme en France, protégeant 5 millions de personnes dont

374 972 adhérents, et plus de 9 233 entreprises en Occitanie. Convaincue que la santé de chacun et celle de la

société sont interdépendantes, Harmonie Mutuelle a décidé de renforcer ses engagements en faveur de la

transition écologique.

À travers cette démarche inédite, la 1ère mutuelle de France souhaite rendre compte, avec précision, de l’impact

environnemental de son métier mais aussi des soins et dispositifs médicaux remboursés à ses adhérents. Elaboré

avec le soutien de l’ADEME, ce bilan carbone a été le point de départ d’une véritable démarche qui rappelle l’impact

de l’environnement sur la santé.

« Nous avons le pouvoir d’agir grâce à une stratégie climat ambitieuse et novatrice qui s’appuie sur notre bilan

carbone comptabilisant l’ensemble des émissions CO2 liées à l’activité de la mutuelle » :

- ses activités directes comme la consommation de carburant, d’électricité (4 100 T CO2),

- ses activités indirectes, comme les déplacements domicile-travail (9 700 T CO2), les achats matériels et

immatériels (3 800 T CO2),

- l’inventaire de nos équipements et bâtiments (6 000 T CO2) ainsi que notre production de déchets sur site

(27 T CO2).

C’est inédit en tant que premier acteur de la protection sociale de calculer aussi l’impact environnemental des soins

et dispositifs médicaux remboursés à nos adhérents, tels que les soins dentaires où optiques, les médicaments

remboursés, les hospitalisations, les actions sociales (393 000 T CO2).

Enfin, nous avons aussi comptabilisé notre portefeuille de placement (272 000 T CO2) et de nos usages numériques

(190 T CO2), deux postes habituellement non pris en compte dans un bilan carbone.

Le bilan ainsi réalisé montre une empreinte carbone de 160 kg par an et par personne protégée, qui provient à

8 % du fonctionnement d’Harmonie Mutuelle, à 38 % de son portefeuille d’investissements et à 54 % des soins

remboursés.

Notre ambition maintenant est de réduire de 48,2 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Pour y parvenir, Harmonie Mutuelle prévoit d’agir sur 5 leviers stratégiques, dont la réduction de l’empreinte

carbone de son portefeuille d’investissements, sa politique d’achats de produits et services par un dialogue avec

ses fournisseurs, et la conception de nouveaux produits et services éco-incitatifs pour ses adhérents.»