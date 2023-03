Occitanie - La Région Occitanie, dans le trio de tête du concours d'innovation i-Nov

La Région Occitanie a placé 10 lauréats (sur 53 lauréats retenus) au concours d’innovation i-Nov.

La Région Occitanie qui a pour objectif de devenir la première région innovante d’Europe, est dans le trio de tête avec l’Ile-de-France (14) et PACA (11). Ces lauréats sont soutenus par France 2030 pour un montant total d’aides de 56,3 millions d’euros.

La Région Occitanie, engagée sur la voie de la réindustrialisation et de la transformation écologique de son économie est la région qui investit le plus dans la R&D. Les 10 lauréats régionaux sélectionnés (sur 183 candidatures) sont des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement, qui ont donc un rôle de premier plan à jouer pour répondre aux défis socioéconomiques, environnementaux, technologiques, sanitaires, agroalimentaires et humains.

Pour Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et présidente de l’agence AD’OCC, cette réussite témoigne que « L’Occitanie, dotée de très forts atouts, prendra toute sa place dans cette dynamique nationale et la Région fera de cette excellence technologique et scientifique un marqueur fort de l’identité régionale au plan national, européen et mondial. Le contexte climatique et l’économie européenne fortement concurrentielle exigent de redonner à la recherche et développement française une place centrale. »

Axonaut (Haute-Garonne) / numérique deeptech

« Moteur de suggestion d’actions contextuelles pour l’optimisation du processus business Digitica SAS est une startup française florissante lancée en 2017 dans l’optique de simplifier la gestion d’entreprise des indépendants, des TPE et des PME. Créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, elle répond à une demande grandissante : gagner du temps au quotidien sur les tâches administratives chronophages. Le projet “ATTRACT” concerne le développement d’un moteur intelligent de suggestion contextuelle d’actions pour l’optimisation des processus marketing des TPE et des PME utilisateurs du logiciel Axonaut. L’Intelligence Artificielle (IA) développée (exploitant le Deep Learning sur les données massives (Big Data)) assistera les décideurs et opérationnels avec des suggestions d’actions pertinentes à entreprendre (la bonne action au bon moment) pour diminuer les désabonnements, augmenter l'acquisition et faciliter la rétention des clients. »



Nimble One (Haute-Garonne) / numérique deeptech

« Spécialisation des briques technologique du système robotique Aru pour des milieux complexes Nimble One conçoit et commercialise Aru, un robot de service à l’attention des industriels et des universités. Aru est capable de répondre à de nombreux cas d’usages. Les premières ventes sont prévues 2023 avec une accélération en 2024. Aru est commercialisé par les équipes Nimble One et par l’intermédiaire d’un réseau d’intégrateurs grâce à une API de programmation afin de spécialiser Aru sur des cas d’applications spécifiques. Nimble One prévoit d’amener Aru à un niveau de maturité technique permettant une industrialisation et une commercialisation sur ce panel diverse de cas d’usage et d’environnement. Et ceci uniquement avec des adaptations très spécifiques à chaque secteur, réalisé en co-développement avec le client. L’objectif de ce projet R&D n’est pas de l’adaptation complète aux environnements des clients de Nimble One. Cette dernière étape sera réalisée en co-développement avec le client. Il s’agit de faire évoluer la structure mécanique, les composants et l’intelligence embarqué de façon à pouvoir baser ces adaptations individuelles sur un standard de qualité commun à toutes les variations de Aru. Ce standard de qualité devra donc être évolutif et permettre des démonstrations aux clients dans des environnements similaires mais contrôlés. »



LID Technology (Haute-Garonne) / transports, mobilités, villes et bâtiments durables

« Réduction d’un tiers des faisceaux électriques des véhicules Equipementier automobile de premier rang spécialisé dans le développement, LDL Technology industrialise et commercialise des systèmes électroniques embarqués intelligents et connectés sans fil. Le transport routier est le secteur émettant le plus de GES en France alors que les flux de marchandises sont en croissance. Le projet vise à améliorer la performance énergétique des véhicules en les allégeant d’un tiers les faisceaux électriques (env. 200 kg), grâce à l’intégration d’un réseau de capteurs connectés sans fil. Cette solution technique réduira l’empreinte carbone du véhicule, tout en facilitant le montage, la disponibilité des véhicules grâce aux possibilités offertes par la maintenance prédictive. »



Adlin (Haute-Garonne) / thématique santé

« Modèles de Deep Learning appliqués aux données multi-omiques ou Analyse multi-omique par des approches de Deep Learning ADLIN est une digital health-tech qui accompagne les chercheurs, cliniciens, biotech et entreprises pharmaceutiques dans la gestion, l’analyse et la valorisation de leurs données multi-omiques à travers un logiciel qui vise à favoriser l’interopérabilité des données et à promouvoir la collaboration entre les acteurs de la santé via des solutions innovantes. Le projet IntegratiOMICS propose de développer des modèles de Deep Learning dans le domaine de la biologie moléculaire et la médecine de précision. L’objectif est de fournir aux utilisateurs d’ADLIN des méthodes d’analyse de données rapides et simples d’utilisation. Notre technologie adressera tous les types de cancers (pan-cancer) ainsi que d’autres pathologies comme les maladies rares et permettra de réaliser de la classification de types de pathologie, de la prédiction et de l’identification de biomarqueurs ou de voies moléculaires dérégulées grâce à l’intégration de réseaux moléculaires dans nos modèles. IntregatiOMICS s’appuiera sur les données structurées en amont par l’utilisateur dans le logiciel ADLIN Science. »



Biodiv-Wind SAS (Hérault) / thématique énergies, ressources et milieux naturels

« Système de détection et d’identification de la faune volante basé sur l’Intelligence Artificielle en milieu éolien Biodiv-Wind SAS est une entreprise française créée en 2011 et basée à Boujan-Sur-Libron (34). L’entreprise développe, installe et exploite un système de détection de la faune volante basé sur l’Intelligence Artificielle (IA) en milieu industriel. Le projet Fusion IA permettra de développer une solution permettant la détection et l’identification de toute la faune sauvage afin de supprimer les collisions entre éoliennes et oiseaux ou chiroptères et optimiser le productible éolien terrestre et offshore pour garantir la transition écologique tout en respectant la biodiversité. »



PHOST’IN THERAPEUTICS (Hérault) / thématique santé

« PhOx430, first-in-Class anticancéreux : clinique et industrialisation Issu de plus de 10 ans de travaux académiques, Phost’in Therapeutics a l’ambition de développer des traitements de rupture pour les patients atteints de cancers agressifs et autres maladies graves. En 2022, nous débutons le premier essai clinique du PhOx430, avec une demande d’autorisation déposée fin 2021. Pour la 1ère fois, les effets d’un inhibiteur sélectif de N-glycosylation vont être évalués en clinique. Le résultat ouvrira de nouvelles voies pour le traitement des tumeurs solides, notamment pour des cancers sans solutions thérapeutiques. Cette étape doit imposer Phost’in Therapeutics comme leader incontesté des glyco-immuno-thérapies à l’échelle internationale. L’objectif du projet, incluant 3 cohortes de patients atteints de tumeurs sélectionnées (Glioblastomes, Cancers du Sein Triple Négatif, …), une étude de biomarqueurs, et une montée en échelle industrielle est d’accélérer l’accès au marché en monothérapie, tout en donnant la capacité de production pour ouvrir des nouvelles études en combinaison. »



Wefight (Hérault) / thématique santé

« Application prédictive pour les patients atteints de cancer et maladies chroniques. La société montpellieraine est spécialisée dans le développement d’assistants virtuels à destination de patient(e)s atteints de cancers ou de maladies chroniques et de leurs proches : Vik. Vik simplifie l’accès à une information de qualité validée médicalement pour soutenir le patient tout au long de son parcours de soin. L’objectif du projet est le passage d’une solution informative à une solution prédictive en utilisant du machine learning. Cela permettrait de détecter des signes cliniques ou associations de signes cliniques pertinents en vue d’améliorer le suivi dématérialisé de patients atteints de cancers, en prévenant efficacement et à distance les risques de complications et/ou de rechutes. Le dispositif, IA.ViK sera cristallisé par une plateforme avec une interface orientée vers le suivi des patients par les professionnels de santé à laquelle seront adjoints un outil de télésurveillance associé à des systèmes d’alerte adaptés. »



YooSoft (Hérault) / numérique deeptech

« Des logiciels qui évoluent aussi vite que les métiers UNIFIED SOFTWARE a inventé la SOFTWARE FACTORY qui permet de réaliser les logiciels métiers 25 fois plus rapidement. Grâce à son système totalement novateur de composants métiers standards intégré à la SOFTWARE FACTORY, UNIFIED SOFTWARE propose la première solution no-code métiers. Cette solution permet de réaliser en quelques heures des logiciels métiers complexes automatiquement interfacés entre eux. A terme le projet permettra de couvrir tous les secteurs d’activités de l’économie. Le projet de SOFTWARE FACTORY propose une rupture technologique pour permettre de réaliser des logiciels métiers complexes sans écrire une seule ligne de code. Notre objectif est de révolutionner le marché des logiciels métiers pour permettre à terme grâce à plusieurs inventions à la croisée du génie logicielle et de l’intelligence artificielle, de permettre aux utilisateurs finaux de réaliser et faire évoluer eux-mêmes leur système d’informations pour répondre à la vitesse d’évolution croissante des métiers. »



Vaonis (Hérault) / numérique deeptech

« Transformation de l’industrie culturelle de l’astronomie amateur Nous créons des stations d'exploration, combinaison parfaite entre un télescope et un appareil photo. Nos deux premiers instruments, Stellina et Vespera, sont dotés d’un design unique. Ils permettent de capturer des images de l'Univers et de les partager facilement depuis une tablette ou un mobile. Objectifs du projet : Convaincus que l'émerveillement est un chemin vers la connaissance, nous avons à cœur de transformer le secteur de l’astronomie vers une expérience utilisateur simplifiée. Notre mission est inchangée depuis la création de Vaonis, mettre l'observation de l'univers à la portée du plus grand nombre grâce à la transformation de l'industrie culturelle de l'astronomie pour le grand public et les centres de médiation, associée à une application mobile de médiation scientifique et culturelle. »



CGX AERO (Tarn-et-Garonne) / numérique deeptech

« Transformation digitale et durable des plateformes aéroportuaires Positionnée sur le domaine de l’information aéronautique et ses composantes dédiées aux aéroports et aux opérateurs de navigation aérienne, CGX AERO, entreprise française indépendante à fort potentiel de R&D et d’innovation, propose une offre de services et de produits experts s’inscrivant dans la dynamique des enjeux mondiaux du transport aérien ( AIM [Aeronautical Information management], Opérations aéroports, ETOD [Electronic Terrain Obstacle Data], Conception de trajectoires de vol aux instruments...). Le projet ambitionne le développement d’une plateforme logicielle en support de la transformation digitale de l’aéroport au service de sa mise en valeur comme Hub de mobilité et de développement économique durable, sécurisé et optimisé (information, usage du foncier ...). L’exploitation des données satellitaires (obstacles sur un rayon de 45 km, échanges d’information, impact ...), des nouvelles capacités drone et des technologies de traitement d’images, de datamining et des “smart contracts” soutiendront les enjeux liés aux actuels et futurs défis environnementaux (émissions, nuisances), sociétaux et économiques (safety, optimisation, opérations VTOL ..) d’une plateforme aéroportuaire et de sa zone de chalandise. »

