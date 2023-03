Occitanie - Les professionnels du tourisme du monde entier en Occitanie en 2024     

Les professionnels du tourisme du monde entier se donnent rendez-vous en Occitanie en 2024

Le prochain salon Rendez-Vous en France, plus grand évènement professionnel international de l’offre touristique française, se tiendra à Toulouse les 26 et 27 mars 2024.

Près de 2000 participants sont attendus à ces rencontres entre tour-opérateurs, venus du monde entier, et prestataires touristiques français afin de concrétiser des partenariats destinés à attirer de nouveaux clients. La ville rose, le département de la Haute-Garonne et plus largement toute l’Occitanie, entendent bien profiter de ce coup de projecteur providentiel pour faire rayonner leur destination sur la carte du monde.

C’est en ouverture du 16ème salon « Rendez-Vous en France » qui vient de s’achever à Paris, que Caroline Leboucher, directrice d’Atout France, a annoncé l’organisation à Toulouse de la prochaine édition de cet événement annuel d’envergure internationale particulièrement attendu par tous les professionnels de la filière tourisme.

Porté par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie (CRTL), le Comité Départemental du Tourisme de Haute-Garonne (CDT31) et l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole, le dossier de candidature de Toulouse a été retenu parce qu’il répondait parfaitement à la grille des critères objectifs exigés pour l’accueil de la manifestation.

La destination, devenue phare en matière de Tourisme d’affaires, disposait en effet des qualités requises en termes d’accessibilité (80 aéroports connectés à Toulouse), d’équipements (le salon se tiendra au MEETT, le Parc des expositions et Centre de conventions labellisé HQE (haute qualité environnementale) et LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), de capacité et de qualité d’hébergement pour accueillir les acheteurs internationaux, de diversité de lieux évènementiels pour les soirées (Aéroscopia…), d’activités/d’expériences à faire découvrir aux prescripteurs internationaux mais également d’engagement sur les enjeux de développement d’un tourisme plus durable et inclusif.

En amont du salon, le CRTL et ses partenaires inviteront près de 150 tour-operateurs internationaux et une cinquantaine de journalistes de la presse « tourisme » à découvrir les richesses patrimoniales et l’art de vivre propres à l’Occitanie à travers une quinzaine de circuits thématiques spécialement concoctés à leur attention.

« Pour la 3ème fois depuis 2013[1], Atout France a choisi l’Occitanie pour accueillir la prochaine édition décentralisée du salon « Rendez-Vous en France ».

Le CRTL ainsi que les acteurs du tourisme régional auront à cœur de faire rayonner la destination Occitanie Sud de France grâce à la diversité de son offre touristique, ses espaces naturels préservés, son art de vivre envié, son sens de la fête inégalé et son hospitalité légendaire avec une mention spéciale pour ses engagements en matière de tourisme durable, dont l’Occitanie revendique aujourd’hui le leadership à l’échelle nationale » se réjouit Vincent Garel, Président du CRTL, qui était présent à Paris, aux côtés de ses collègues Didier Cujives (Président du CDT31) et Patrice Vassal (Directeur de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole), lors de cette annonce officielle (cf photo).