Frontignan - L'Association Présence Verte Services fête les 40 ans d'activité d'une intervenante

Le jeudi 23 février entre 14h et 15h, à la Maison pour Tous Désiré Archimbeau à FRONTIGNAN LA PEYRADE, Nathalie JOUVE salariée de la structure depuis le 1er novembre 1982 et frontignanaise, a été mise à l’honneur à l’occasion de ses 40 ans d’activité au sein de l’Association.

Pour cet évènement, étaient présents : Monsieur Jack GAUFFRE, Président de l’Association, Madame Martine LAURENT, Directeur Général, Madame Valérie RIGAL, Directeur des Ressources Humaines, Monsieur Gérard DESPESSE, Administrateur, Madame Chantal CARRION, Vice-Présidente du CCAS, Mesdames Emilie FUZIER et Aurélie IFOURAH, respectivement Responsable d'agence et Responsable de Secteur, ainsi que des collègues et la sœur de Madame JOUVE.

UN MÉTIER AU CŒUR DU LIEN SOCIAL

L’Association présente depuis plus de 50 ans sur le département de l’Hérault propose des métiers variés basés sur l’Humain.

C’est grâce à l’implication de ses salariés au quotidien que les administrés frontignanais et héraultais peuvent rester chez eux dans les meilleures conditions.

Présence Verte Services compte plus de 1 300 salariés, dont 63% en CDI ont plus de 10 ans d’ancienneté. D’ailleurs, l’Association récompense la fidélité de ses salariés par le versement d’une prime dont le barème vient d’être complété avec un nouvel échelon pour 40 ans de service. Tout au long de l’année, Présence Verte Services recrute des nouveaux collaborateurs au plus proche du domicile des personnes accompagnées.

UN RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC LES BÉNÉFICIAIRES

Nathalie JOUVE, a évoqué ses débuts à vélo uniquement dans le village ou exceptionnellement jusqu'à Vic la Gardiole.

Il n'y avait pas de transport de personnes, ni de courses mais uniquement du ménage au domicile des clients.

Petit à petit le métier s'est professionnalisé et s'est orienté vers l'aide et l'accompagnement des personnes.

Elle aime le contact avec les personnes âgées ; elle a toujours dit à ses bénéficiaires qu'elle travaillait pour eux avant tout.

Les intervenants entrent dans leur maison, dans leur vie, dans leur histoire, parfois leurs secrets...

Le seul point négatif au métier pour Madame Jouve, est quand un de ses bénéficiaires part pour sa "dernière demeure", car là c'est très dur pour elle.

Pour elle, l'accompagnement se fait "avec les tripes", elle donne beaucoup et avoue recevoir aussi énormément en retour. Le plus beau dans ce métier humain est d'accompagner les personnes chez elles le plus longtemps possible.