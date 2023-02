Occitanie - Formation Secourisme Tactique : Situations de violences, conflits, attentats

Croix rouge Française

Dans un contexte national tendu entre menace terroriste, violences croissantes lors des expressions populaires, violences urbaines… et le contexte international, nombre de professionnels sont concernés par de potentielles situations de violences ou d’attentat en France comme à l’étranger.

Les organisations professionnelles et les employeurs sont aussi directement concernés tant par leur engagement humain que par leur obligation "d'assurer la sécurité des salariés au sein des structures, quel que soit le danger et de faire évoluer les dispositifs en place pour s’adapter à l’évolution de la situation" (Art. 4121-1). Ils adoptent ainsi une démarche de sécurité et de sûreté qui repose sur des mesures de vigilance, de prévention et de protection.

Ainsi, il convient aux entreprises (industrie, bâtiment, commerces…), établissements de santé et sociaux d’intégrer l’ensemble des risques auxquels sont confrontés les salariés dont la menace terroriste (religieuse, antivax, spéciste…) et toutes autres situations de violences (manifestations, agressions, braquage…). De fait, il est nécessaire pour ces organisations de s’adapter et permettre à chaque collaborateur de s’informer et de se préparer.

Forte de son expertise face aux situations de crise, de son engagement dans les grands enjeux contemporains et de ses compétences opérationnelles et de formation, Croix Rouge Formation Occitanie a développé une formation en lien avec la menace terroriste, les situations de violences et le secourisme dit « tactique », adapté à ces environnements de sécurité et de sûreté dégradés.

Celle-ci s'adresse aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, intégrant les obligations des instructions de 2016 et 2017 relatives aux mesures de sécurisation ainsi qu’aux entreprises industrielles, du BTP, des services et de commerce. Le bénéfice recherché est de former les salariés sur leur rôle de vigilance et de prévention, d’adopter les bonnes réactions face à la menace terroriste et autres situations de violences, de permettre l'amélioration de la sécurité des établissements et entreprises, et vise à développer une culture collective face à ces risques.

Le secourisme tactique permet de s'auto porter secours et porter secours en situations dégradées, en tenant compte des dommages (plaies par balle, arme blanche, explosion ou chimique), de l’évaluation des dangers et en adoptant des comportements adaptés selon les menaces spécifiques à ces contextes.

Cette formation s’adresse à l'ensemble des professionnels évoluant ou pouvant évoluer dans des environnements sensibles : journalistes, professionnels de santé, police municipale, salariés de centres commerciaux, salles de spectacles, cinémas, Ets SEVESO, crèches, Organisation d’Importance Vitale, humanitaires… Des sessions sont planifiées sur toute l’année 2023 sur la région Occitanie et la prochaine date est prévue pour le 16 mars à Toulouse.

Les intervenants sont tous formateurs en secourisme et des expériences opérationnelles de terrain en situations de crise sur le plan national et international.

Pour plus d’infos, contacter le Centre de Formation Professionnelle au 0561315687 ou crfp.occitanie@croix-rouge.fr