Haute-Garonne - La Haute-Garonne au Salon International de l'Agriculture 2023

Du samedi 25 février au dimanche 5 mars, la Haute-Garonne sera présente au Salon International de l’Agriculture, pour la 6ème année.

Cette vitrine internationale sera l’occasion, pour le Département, de mettre à l’honneur les filières d’excellence de son terroir, à travers ses producteurs et ses éleveurs.

Chaque jour, des dégustations-ventes seront proposées au public avec les produits des 6 filières d'excellence : AOP Ail de Cadours, IGP Agneau des Pyrénées, AOP Vins de Fronton, Gasconne des Pyrénées (Label Rouge), AOP Noir de Bigorre et Jambon Noir et Haricot tarbais (IGP et Label Rouge). Tous les produits haut-garonnais seront à la vente à l'Épicerie du 31 sur le stand.

De nombreuses animations permettront de découvrir les produits haut-garonnais, ainsi que les actions menées par le Conseil départemental en faveur de l'agriculture, de l’agroécologie et du tourisme rural : dégustations de produits labelisés, présentation des filières de qualité, démonstrations culinaires, ateliers et animations interactives, animations pour les enfants... Des "instants-gagnants" auront lieu en direct sur le Photo Booth du stand avec des séjours en Haute-Garonne et des paniers gourmands à gagner.

Cette année, pour sensibiliser le grand public à l’importance de la préservation des sols, une animation sera proposée pour comprendre ce qu’il se passe sous la terre et comment faire pour garder des sols riches pour l’agriculture, en lien avec l'association française pour l’étude des sols (AFES).

Le mercredi 1er mars à 10h30, le lancement officiel de l'IGP Agneau des Pyrénées aura lieu au hall 1 sur le stand de la CORAM (Collectif des races locales de massif). Ce projet d'une IGP commune à toute la chaîne des Pyrénées, porté d'une même voix par l'ensemble des acteurs du massif pyrénéen, les collectivités territoriales et les Organismes de Défense et de Gestion, a enfin été validé au niveau européen le 7 septembre 2022.

Après 15 années de démarches, ce projet avait retrouvé un second souffle ces 5 dernières années, avec l'appui du Conseil départemental. La victoire sera célébrée à l’occasion du SIA 2023 et le repas sera offert par le Département de la Haute-Garonne au restaurant du CORAM.

La participation du Conseil départemental à ce grand rendez-vous international depuis 6 ans traduit l'engagement fort du Département auprès des 5 500 exploitants agricoles de son territoire. Chaque année, le Conseil départemental consacre 2,5 M€ pour développer l’agroécologie. 27 conseillers agro-environnement accompagnent également au quotidien l'ensemble des agricultrices et des agriculteurs haut-garonnais. Le Département vient également en appui pour développer les circuits courts et permettre à tous les Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais d'acheter et de consommer des produits locaux, pour une qualité alimentaire qui doit devenir la règle.



"Le Département est aux côtés des professionnels de l’agriculture qui sont les premiers acteurs de la souveraineté et de la qualité alimentaire. Avec nos 27 conseillers agro-environnement, nous faisons le choix d’une politique agricole toujours plus responsable et plus respectueuse des lois de la nature et du vivant, respectueuses de l’humain, pour les générations actuelles et futures", déclare Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne.