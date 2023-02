Toulouse - 248 500 € remis à 46 associations de Midi-Pyrénées pour aider les jeunes

La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées récompense 46 associations de Midi-Pyrénées « Utiles et solidaires avec les jeunes » et lance un nouvel appel à projets sur la transition écologique

46 associations de la région ont été primées lors de la cérémonie de remise des prix de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, qui s’est déroulée hier soir à Toulouse. Leurs projets d’aide aux jeunes se voient attribuer 248 500 € de subventions.

Banque engagée et solidaire sur son territoire, la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a initié en juin dernier un appel à projets ouvert aux associations œuvrant contre la précarité des jeunes en matière de logement, alimentation, soins, mobilité, scolarité, études et emploi. A l’issue de l’examen attentif et approfondi du Comité de Sélection, composé de 15 commissions, Mécénat des Sociétés Locales d’Epargne, 46 dossiers de candidature ont été retenus.

Les subventions vont de 400 € à 12 000 €.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée jeudi 16 février au siège de la Caisse d’Epargne à Toulouse.

Reconnues d’intérêt général sur le territoire de Midi-Pyrénées, les associations ont été distinguées pour leur pertinence, l’efficacité et le caractère innovant de leur projet, leur capacité à mobiliser les acteurs locaux et à impliquer les jeunes concernés dans sa réalisation.

L’appel à projets « Utile et solidaire avec les jeunes » a retenu :

17 projets en Haute-Garonne pour un montant total de 105 600 € de subvention

8 projets en Aveyron pour un montant total de 47 000 € de subvention

5 projets dans le Gers pour un montant total de 30 000 € de subvention

5 projets dans le Tarn pour un montant total de 24 000 € de subvention

5 projets dans le Tarn-et-Garonne pour un montant total de 18 500 € de subvention • 2 projets dans les Hautes-Pyrénées pour un montant total de 10 000 € de subvention • 2 projets dans le Lot pour un montant total de 7 000 € de subvention

2 projets en Ariège pour un montant total de 6 400 € de subvention

Parmi les 46 lauréats figurent 6 coups de cœur de la Caisse d’Epargne : La Maison Familiale Rurale de Mane (Haute-Garonne) ; Les 111 des Arts de Toulouse ; Parcours le Monde Sud-Ouest (Haute-Garonne) ; l’école de cirque SPECTAMBUL (31) ; L’Ecole du Ségala des Métiers de l'écologie (Aveyron) et l’Association pour le Logement des Jeunes dans le Gers - ALOJEG

Utile et solidaire pour l’environnement ? Nous soutenons vos projets

En 2023, la Caisse d’Epargne lance un nouvel appel à projets sur la transition écologique doté de 200 000 € Il s’adresse aux associations et structures d’intérêt général éligibles au mécénat qui se mobilisent pour accélérer la transition écologique, avec des projets innovants en matière d’énergie, de mobilité, d’alimentation, de déchets, de nature ou de sensibilisation.

Les associations de Haute-Garonne et des départements de Midi-Pyrénées sont invitées à déposer leurs dossiers jusqu’au 31 mars 2023 sur le site cemp.projets-caisse-epargne.fr et, peut-être, obtenir une subvention pouvant atteindre 10 000 €.

Les candidatures seront examinées par un comité composé de 15 commissions Mécénat des Sociétés Locales d’Epargne, à partir de critères tels que la pertinence, l’efficacité, le caractère innovant du projet et sa capacité à mobiliser les acteurs locaux.

Les projets seront sélectionnés du 1er avril au 31 mai et les lauréats désignés en juin prochain.

Crédit photo : Pierre-Louis Drouère