Sète - Sète Agglopôle et les festivals s'engagent pour : l'éco-responsabilité

La Ville, Sète Agglopôle Méditerranée et les festivals s’engagent pour « l’éco-responsabilité »

Le territoire de Sète et son agglomération est riche d’un grand nombre de festivals qui offrent une large diversité : diversité des artistes, diversité des projets ou diversité des expériences proposées au public. Nos festivals participent au développement du territoire. Dans le contexte de mutation de la société et du développement durable et climatique, ils sont appelés à engager une transformation de leurs pratiques, une transition écologique et solidaire.

La Ville de Sète et Sète Agglopôle Méditerranée élaborent de manière concertée et dans une logique de co-construction un projet culturel de territoire. François Commeinhes, en tant que maire et président, a souhaité réunir les acteurs culturels, et particulièrement les organisateurs de festival, autour des sujets essentiels des transitions environnementales, sociales et économiques pour une décarbonation progressive des activités culturelles et artistiques.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la candidature portée avec Montpellier pour la Capitale européenne de la Culture dont le jury se tiendra le 1er mars prochain à Paris. Hier, mardi 14 février, au Conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI) de Sète, les acteurs culturels étaient réunis pour une journée de travail avec les consultants externes missionnés pour les accompagner pendant quatre années et les faire avancer dans toutes leurs actions visant à améliorer leurs politiques écoresponsables.

Ce travail mené par « le bureau des acclimatations » a démarré en octobre 2022 et se terminera à l’été 2026 après des diagnostics des évaluations des festivals. « Cette initiative de nos deux collectivités en faveur du secteur culturel est unique en France, souligne François Commeinhes. Elle témoigne du lien souhaité entre culture et développement durable par la Ville de Sète et Sète Agglopôle Méditerranée. »