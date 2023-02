Toulouse - Toulouse, capitale des Vins du Sud-Ouest, désignée : Ville européenne du vin en 2023

Le réseau RECEVIN fédère 800 villes à travers l’Europe. Samedi 4 février, ses membres, réunis au Portugal dans la Vallée du Douro, ont désigné Toulouse comme « Ville européenne du vin » pour 2023. Un label qui consacre Toulouse, capitale des Vins du Sud-Ouest, en ville-phare du vin.

Toulouse : ville historique du vin

Dès le troisième siècle avant notre ère, les Tolosates, dont la ville de Tolosa est la capitale, développent des relations commerciales avec le reste de la Gaule ainsi qu’avec les Romains et différentes peuplades ibériques, échangeant notamment du vin, comme en témoignent les amphores conservées au musée Saint-Raymond. La ville est un haut-lieu du commerce du vin durant tout le Moyen-Âge, d’autant que les circulations engendrées par les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, en favorisant la diffusion et l’appropriation de savoirs, de techniques et de traditions, ont entraîné, dans tout le Sud-Ouest, le développement de la culture de la vigne. Elle l’est encore cours de l’époque moderne, marquée par le creusement du canal du Midi, a permis une accélération des échanges. Aujourd’hui, en cohérence avec son statut de ville scientifique, elle est l’un des principaux pôles d’enseignement et de recherche sur le vin en France, formant notamment aux métiers de l’agronomie, de l’œnologie, de la sommellerie et du commerce des vins

« Ville européenne du vin » : un label prestigieux

Cette distinction, qui est pour le vin un peu l’équivalent de la capitale européenne de la culture, a été attribuée pour la première fois en 1993. Depuis, chaque année, deux villes européennes sont désignées et reçoivent le statut de « Ville européenne du vin » pour l’année en cours. En 2023, Toulouse est désignée ville européenne avec la vallée du Douro au Portugal. Elles succèdent à la ville espagnole d’Aranda del Duero, dans le vignoble du Ribera del Duero, et à Cricova, capitale du vignoble Moldave, qui avaient été choisies en 2020 et dont la distinction avait été prolongée jusqu’en 2022 en raison de la crise du Covid. Pour Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse chargé de la régie agricole, du bien manger et de la restauration, « c’est une fierté que de voir Toulouse positionnée sur LA carte des destinations incontournables en Europe pour tous les amoureux de vin. Et c’est l’opportunité de nous replonger dans l’histoire d’un commerce florissant qui a façonné une partie de nos infrastructures les plus remarquables, comme le canal du Midi. »

Une année de festivités de toutes sortes

« Cette distinction est un formidable moyen de souligner que le vin n’est pas un produit de consommation comme les autres. Il s’inscrit dans une longue histoire européenne et revêt une dimension culturelle », tiennent à observer Christophe Bou et Joël Boueilh, les deux présidents de l’Interprofession des Vins du SudOuest (IVSO). « C’est aussi l’occasion d’initier des partenariats avec d’autres vignobles européens ». Ainsi, le label « Toulouse, Ville européenne du vin » va recouvrir un programme très dense, mêlant des salons de vignerons, des fêtes (dont le Festival du Bien Manger du 7 au 9 juillet et une grande Fête des Vendanges les 20 et 21 octobre place du Capitole), des dégustations en musique, des lectures œnologiques, des rencontres avec des auteurs, des performances théâtrales, une expo photo, un festival de films, un cycle de conférences ou encore, en fin d’année, l’organisation de l’assemblée générale de la Route Culturelle Européenne de la vigne et du vin « Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne », qui compte parmi la quarantaine d’Itinéraires culturels reconnus par le Conseil de l’Europe