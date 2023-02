France - Le site officiel de l'information administrative des entrepreneurs a un an

Entreprendre.service-public.fr, site officiel de l’information administrative des entrepreneurs, fête son premier anniversaire

En février 2022, la direction de l’information légale et administrative (DILA) et la direction générale des entreprises (DGE) lançaient Entreprendre.service-public.fr, site de référence d’information administrative et d’orientation pour les entreprises.

Un bilan positif pour une première année d’exercice

Pour son premier anniversaire, Entreprendre.service-public.fr enregistre plus de 30 millions de visites, avec en janvier 2023 près de 129 000 visites par jour. Il s'inscrit dans un plan de simplification des services en ligne dédiés aux professionnels et constitue un dispositif d’accompagnement complet avec formalites.entreprises.gouv.fr, portailpro.gouv.fr et place-des-entreprises.beta.gouv.fr.

Parmi les services qui ont connu un vif succès, la mise en relation avec des conseillers : en cas de difficultés, le chef d’entreprise peut accéder à une liste d’interlocuteurs compétents près de chez lui ou être rappelé par un conseiller proposé par Place des entreprises. En 2022, grâce à Entreprendre, plus de 5 000 professionnels ont été rappelés par des conseillers de ce service pour être accompagnés dans leurs projets d'entreprise ou aider à résoudre leurs difficultés.

Des services et outils pratiques, fonctionnels et gratuits

Entreprendre.service-public.fr regroupe les démarches, informations et outils gratuits pour créer, conduire et développer une activité économique. Conçu et réalisé par les équipes de la DILA, le site propose un accompagnement à chaque étape de vie de l’entreprise (création, reprise, développement, gestion, transmission, cession) et pour tous les sujets du quotidien (finances, ressources humaines, fiscalité, commerce…). Depuis juin 2022, le site dispose également d’une rubrique « Actualités » pour suivre les évolutions administratives et être orienté vers les bonnes démarches, formulaires ou simulateurs.

Des démarches personnalisées par profil et par besoin

En 2023, le site continuera à s’enrichir avec de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités. Les entreprises auront notamment accès à un parcours personnalisé grâce à la recherche par secteur d’activité. De nouveaux parcours pas à pas (« Comment faire pour ») ont été mis en ligne :

Devenir agent immobilier ;

Devenir graphiste indépendant ;

Ouvrir un food-truck ;

Devenir brocanteur, antiquaire ou ouvrir un dépôt-vente ;

Créer une entreprise de pompes funèbres ;

Devenir coiffeur : ouvrir votre salon ou exercer à domicile.

Entreprendre.service-public.fr s’améliore grâce aux remontées des usagers. Une enquête réalisée en décembre 2022 donne 78 % des répondants satisfaits et 32,5 % très satisfaits du site. Les retours d’expérience ont permis d’adapter certains contenus pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. D’autres nouveautés sont à venir, notamment :

une nouvelle rubrique dédiée à la transition écologique et énergétique ;

davantage de personnalisation dans le parcours de l’usager et des services plus ciblés pour faciliter son quotidien administratif.

L’année 2022 en chiffres :

532 fiches d’information (dont 84 communes avec Particuliers)

1 160 formulaires administratifs

359 téléservices et démarches en ligne

48 simulateurs

57 lettres type

75 110 organismes locaux et nationaux référencés dans l’Annuaire des administrations

Les contenus les plus visités :