Sète - La cérémonie des noces d'or célébrée en mairie à l'occasion de la Saint-Valentin

La cérémonie des noces d’or, de diamant et de platine (respectivement 50 ans, 60 ans et 70 ans de mariage) sera célébrée à l’Hôtel de ville en salle des mariages ce mardi 14 février 2023, dès 16 h 30, à l’occasion de la Saint-Valentin, pour les couples sétois mariés : en 1972, 1962 et 1952 ; de janvier à février pour les années 1973, 1963 et 1953.

Célébrée par le maire François Commeinhes, les couples sont invités à recevoir un document officiel, présenté sous forme de parchemin, qui officialise leur amour. La cérémonie se conclut sur un apéritif chaleureux en présence du maire et des élus.