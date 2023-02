France - One Voice descend dans la rue pour réclamer un vrai plan de sécurisation et une réforme radicale de la chasse.

One Voice descend dans la rue pour réclamer un vrai plan de sécurisation et une réforme radicale de la chasse.

Samedi 11 Février, la sensibilisation du public par les militants de One Voice aura lieu à Compiègne, Nantes, Angers et Troyes. Dimanche 12 février, cela se déroulera à Montpellier, Rouen et à Gap.

Le samedi suivant, le 18 Février, à Lille, Annecy, Aix-en-Provence, Nice, et Bayonne. À Nice, Olivier Arnaubec, avocat au Barreau de Nice et auteur-compositeur-interprète au sein du groupe LFA (Looking For Animals), très engagé dans la cause animale partagera ses compositions lors de notre happening. Enfin, le samedi 11 mars, les villes de Lyon, Paris, La Rochelle termineront la série en cette fin de saison de chasse.

La chasse en France, une exception du pire parmi ses voisins

Chasse en enclos, chasse à tir, à l’arc, déterrage des blaireaux et des renards, piégeage, chasse à courre… au XXI siècle, toutes ces pratiques sont encore là ! La chasse, en France, ce sont entre 6 000 et 8 000 tonnes de plomb dans la nature, 20 millions d'animaux issus de l'élevage pour être relâchés et abattus, 45 millions d'animaux abattus par an et 90 espèces d'animaux tués chaque année ! La France est, enfin, le pays où l’on chasse le plus d’espèces différentes.

One Voice s’y oppose depuis des années et tente de faire changer les mentalités dans l’Hexagone en mettant en évidence la souffrance des animaux, l’absurdité de la pratique et les dommages collatéraux que la chasse engendre.

Côté humain, un plan gouvernemental en deçà des attentes sociétales

Avec son plan pour sécuriser la chasse, le gouvernement propose des mesures bien loin des attentes de la population française, qui aimerait profiter de la Nature et du grand air sans risquer sa vie. One Voice dénonce le sous-dimensionnement dramatique des propositions gouvernementales au regard de l’enjeu. Ce qu’il faut, c’est une réforme radicale de la chasse, pas des mesurettes qui sont une fois de plus une insulte aux familles en deuil et à la biodiversité qui s’éteint sous nos yeux.

L’absence de volonté politique de changer quoi que ce soit est triste à pleurer. Les morts animales et humaines cumulées ne font toujours pas le poids face à un lobby dont on peut se demander comment il parvient toujours à dicter sa loi alors qu’il représente si peu de monde. Les ruraux comme les urbains en ont plus que marre !

Pour les sangliers, les renards, les blaireaux, pour les biches, les chevreuils, les daims, pour les lapins et tous les oiseaux de nos forêts et campagnes, mais également pour des mesures dignes de ce nom pour les humains, garantissant donc la sécurité de tous, nous serons dans 15 villes de France les week-ends de février et de mars 2023.

