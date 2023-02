Castelnau-le-Lez - Agroécologie, restauration scolaire, alimentation saine et locale ; expériences et opportunités

A l’invitation du groupe d’élu.e.s ensemble pour Castelnau

Réunion Publique mercredi 8 février à 18h30 Au Kiasma, salle Lagoya, rue de la Crouzette à Castelnau-le-Lez

Agroécologie, restauration scolaire, alimentation saine et locale Quelles expériences et quelles opportunités pour notre territoire ?

Les castelnauviennes et castelnauviens sont invités à rencontrer des experts et à débattre sur ces 3 thématiques d’actualité pour la qualité de vie et l’avenir de Castelnau-le-Lez

1- Présentation de la situation de la restauration scolaire a Castelnau : quel mode de fonctionnement, qualité des repas, tarification

2- Présentation de l'expérience de la commune de MOUANS SARTOUX

Léa STURTON, coordinatrice de la Maison de l’éducation à l'alimentation durable nous fera un retour de l'expérience de MOUANS SARTOUX, une commune pionnière et exemplaire avec un projet alimentaire ambitieux où depuis 2012 plus de 1 000 repas 100% bio sont préparés chaque jour dans la cuisine communale pour alimenter les cantines grâce notamment une régie agricole. Lien vers la Maison d'Éducation à l'Alimentation Durable de Mouans Sartoux : https://mead-mouans-sartoux.fr/

3 - Le projet agroécologique de CASTRIES

Rémi BOUIX, Conseiller municipal de la ville de Castries – Environnement et développement durable, présentera le projet agroécologique de la ville de CASTRIES où la volonté est de remettre en culture des anciennes terres agricoles, permettre l'installation de nouveaux exploitants et d'approvisionner en partie la restauration collective dont la commune a la maîtrise.

Cette réunion sera également l’opportunité d’un point d'actualité sur la modification du PLU de Castelnau

Comment participer à l'enquête publique et donner son avis sur la modification du PLU qui prévoit 3 tours de 9 étages le long de l'avenue de l'Europe et la bétonisation de près d'un hectare supplémentaire au Devois ?

------------------------------------------------------

Le groupe d’élu.e.s, Ensemble Pour Castelnau, au conseil municipal de Castelnau-le-Lez, est issu d’un collectif citoyen constitué lors des élections municipales de 2020 sur les valeurs de démocratie participative, d'écologie active et de solidarité.