Tarbes - Le haricot tarbais : un bel exemple de l'excellence française

Chaque 10 février est l’occasion de célébrer les bienfaits des légumineuses, tant sur la santé que l’environnement, et ainsi encourager leur consommation. Parmi elles, Haricot Tarbais qui fera l’unanimité : en effet que l’on ait un régime alimentaire végétarien, flexitarien, végan, pégan, cétogène, sans gluten ou sans lactose, ou tout simplement omnivore, sans oublier celles et ceux qui font attention à leur ligne ! Le Haricot Tarbais est un véritable ingrédient magique qui se décline à l’infini, en recettes chaudes ou froides, salées ou sucrées, en accompagnement de viandes, poissons et légumes, de l’amuse-bouche au dessert.

Ses qualités gustatives et nutritionnelles hors-pair font de lui un ingrédient superfood que l’on peut manger toute l’année, et combiner aux fruits et légumes de saison. Cultivé selon l’exigeant cahier des charges du Label Rouge, en Bigorre, aux pieds des Pyrénées, ce joyau de notre patrimoine culinaire français est récolté gousse par gousse, exclusivement à la main, puis trié et conditionné à Tarbes.

Le Haricot Tarbais pour concocter 1001 recettes gourmandes et équilibrées

Symbole de la gastronomie du Sud-Ouest, le Haricot Tarbais possède d’intéressantes caractéristiques organoleptiques. Appartenant à la famille des légumineuses, l’OMS recommande d’en consommer plusieurs fois par semaine pour garantir un bon équilibre alimentaire. Issu d’un savoir-faire authentique, le Haricot Tarbais est une super légumineuse concentrée en nutriments, protéines végétales et vitamines, qui possède plus d’un atout nutritionnel :

- 20,7%* des apports quotidiens de référence en fer, nécessaire à la fabrication de l’hémoglobine (protéine présente dans les globules rouges qui permet de transporter l’oxygène dans l’organisme) ;

- 13,5%* des apports quotidiens de référence en magnésium, pour maintenir notre équilibre en magnésium, nous devrions en consommer environ 350 mg par jour. Des besoins qui augmentent en fonction de l’âge et de l’activité physique mais aussi en période de grossesse ;

- 10%* des apports quotidiens de référence en vitamine B9, qui a un rôle important dans la formation des globules rouges, le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, et le renouvellement de toutes nos cellules.

Sans gluten et pauvre en lipide (seulement 2 % de matière grasse), ce légume possède une valeur énergétique très faible : 107 Kcal pour 100 g de Haricots Tarbais réhydratés. Il se révèle ainsi l’allié de celles et ceux qui font attention à leur ligne et à leur équilibre alimentaire. Particulièrement bon pour le transit, le Haricot Tarbais aide à renforcer le système immunitaire, et est une source énergétique riche en vitamines qui aide aussi à lutter contre la fatigue.

La peau fine du Haricot Tarbais permet ainsi une meilleure reprise en eau (10 à 20 % supérieure aux autres variétés**) et le rend incomparablement fondant en bouche, léger et digeste (taux de matière grasse sèche après cuisson de 50 à 80 % inférieur aux autres variétés**). Sa cuisson en est ainsi d’autant plus rapide (10 à 50 % inférieur aux autres variétés**). Particulièrement pauvre en amidon, sa texture est d’une remarquable tenue. Il n’éclate pas durant la cuisson et ne s’écrase pas en purée. Sa peau fond avec la chaleur dans une savoureuse onctuosité.

L’ONU défend la consommation des légumineuses

Les légumineuses sont riches en nutriments et ont une teneur élevée en protéines. Elles ont une faible teneur en matières grasses et une forte teneur en fibres solubles, et peuvent ainsi contribuer à faire baisser le cholestérol et à contrôler la glycémie. En raison de ces qualités, elles sont recommandées par les organismes de santé dans le traitement des maladies non transmissibles comme le diabète et les maladies cardiaques. Les légumineuses ont également montré qu’elles aidaient à lutter contre l'obésité. Le casse-tête auquel se heurtent les décideurs politiques et les agronomes aujourd'hui consiste à trouver un moyen de produire assez de nourriture pour une population en pleine croissance sans poursuivre la dégradation des ressources naturelles et sans exacerber les conséquences des changements climatiques. Les légumineuses ont de nombreux avantages dans ce contexte : elles ont besoin de moins d'eau que les autres cultures pour grandir et jouent aussi un rôle dans la lutte contre l'érosion et l'appauvrissement des sols : en effet elles n'ont pas besoin d'engrais azotés car elles fixent l'azote elles-mêmes.