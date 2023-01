Castelnau-le-Lez - Les propositions du collectif Ensemble pour Castelnau pour les cantines municipales

Le groupe d’opposition Ensemble pour Castelnau adresse une lettre ouverte au Maire Frédéric LAFFORGUE pour défendre le choix d’une alimentation saine et locale dans les cantines municipales (www.facebook.com/ensemblepourcastelnau).



Nous réaffirmons avec force que la restauration scolaire doit être une priorité pour la municipalité.



Nous soutenons le maintien des 5 composants et une amélioration sans délai des qualités gustatives des repas et des conditions de restauration.



Nous demandons au Maire de ne pas reconduire le marché actuel pour aller vers un mode d'approvisionnement local à court terme.



Nous demandons que toutes les augmentations des frais de restauration soient prises en charge sur le budget de la Commune et non sur la tarification appliquée aux parents d'élève.



Notre commune peut avoir pour objectif une cuisine centrale sur notre Commune alimentée par une régie publique agricole sur les terres à haute valeur agricole de Sablassou.



Notre ville a la chance de disposer des moyens et des conditions nécessaires pour mener ce projet ambitieux. C’est dès maintenant que ce choix doit se préparer.



Le groupe Ensemble pour Castelnau propose au Maire d'engager un débat sur ce sujet à l'occasion du prochain conseil municipal.