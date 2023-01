Castres - IMS Networks renforce son organisation avec la nomination de Sacha HILIC

IMS Networks, acteur français depuis plus de vingt ans dans l’infogérance d’infrastructures réseaux critiques et de services de cybersécurité, annonce aujourd’hui l’arrivée de Sacha HILIC au poste de Directeur Général. Sacha HILIC aura la charge de l’Organisation et la Performance pour l’ensemble des activités d’intégration technologique, d’infogérance et de cyberdéfense.



En tant que Directeur Général, Sacha HILIC aura pour mission d’accélérer la transformation stratégique d’IMS Networks vers les services managés et le cloud, en renforçant l’offre existante et en assurant son développement opérationnel en France et à l’international. Il reportera directement à Thierry BARDY, Président du groupe IMS Networks.



Âgé de 51 ans, après son doctorat et une expérience aux États-Unis au sein d’Oak Ridge National Laboratory, l’équivalent américain du CEA, il intègre le secteur privé comme consultant, mais aussi gestionnaire d’affaires et de services notamment chez Unilog Management. Il rejoint en 2007 les Laboratoires Pierre Fabre où il a occupé divers postes, dont sa dernière fonction de Chief of IT Operations & Services.



Avant de rejoindre IMS Networks, Sacha dispose de près de 20 ans d’expérience dans le domaine des services informatiques, du management d’infrastructures IT et des données numériques.



« Dans un contexte de très forte évolution des besoins des entreprises en matière de transformation numérique, IMS Networks a su évoluer autour d’un positionnement premium, notamment sur la cybersécurité et les nouvelles technologies réseau comme la 5G et l’optique qui vont bientôt converger pour plus d’efficience. Je partage les valeurs de cette entreprise que sont l’excellence technique et l’engagement pour ses clients, je suis impatient d’apporter ma contribution pour asseoir le succès du plan stratégique. » déclare Sacha HILIC.



À PROPOS : IMS Networks, créé à Castres (Tarn) en 1997, est un groupe spécialisé dans l’infogérance d’infrastructures réseaux et de services de cybersécurité. IMS Networks opère essentiellement ses services sur le territoire national français avec ses agences de Toulouse, Bordeaux, Paris, Lyon et Sophia-Antipolis, mais accompagne également ses clients dans plus de cinquante pays. IMS Networks s'est spécialisé dans le déploiement, l'infogérance et la sécurité des infrastructures de réseaux. Elle compte plus de 350 clients en France, dont Thales Alenia Space, BPCE, Airbus, UPSA, Banque de France, Labeyrie Fine Foods, CNAF, EDF… Pour en savoir plus : https://www.imsnetworks.com/