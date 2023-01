Saint Esteve - Spot : Les 3 oncles chantent Brassens jeudi au Théâtre de l'Etang

Une coproduction TDE - les RDVSE

Jeudi 12 janvier 2023 à 20h30

Ils ne sont pas deux comme dans la chanson de Brassens « C’était l’oncle Martin, c’était l’oncle Gaston », ils sont trois et se prénomment Éric, Bernard et Patrice.

Ils ne sont pas de Sète mais du Gard, qu’importe, ils aiment Brassens et, dans les années 2000, décident d’unir leur passion pour la poésie et la musicalité des chansons du poète.

Ce trio passionné aborde le savoureux répertoire de Brassens avec générosité et humour. Leurs interprétations sont servies par des instruments acoustiques et des arrangements originaux.

Éric David fredonne des chansons depuis sa plus tendre enfance et affectionne particulièrement le grand Georges. Bernard Anthérieu agrémente les mélodies de Brassens de subtilités jazzistiques et Patrice Aviet apporte au trio son swing énergique.

Un moment unique pour rendre hommage à Brassens en chansons.

A l’issue de ce SPOT, les spectateurs pourront échanger avec les artistes sur les différents aspects de leur art.