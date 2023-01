Sète - Aménagement du quai Général Durand et fermeture de la trémie de la Marine

Engagé il y a deux ans avec une première phase de travaux consistant en la création d’un couloir exclusivement dédié aux piétons et cyclistes, le chantier d’aménagement du quai Général Durand va reprendre à partir du lundi 9 janvier.

Il s’agit, lors de cette nouvelle phase, qui va durer dix semaines, de procéder à la fermeture de la trémie de la Marine, remplacée par une nouvelle voie de circulation, en surface. En d’autres termes, de procéder à la fermeture définitive de l’entrée du parking du Canal par le quai Général Durand, laquelle sera entièrement comblée puis recouverte d’un enrobé.

Ces travaux vont permettre :

de prolonger et sécuriser le couloir réservé aux piétons et cyclistes jusqu’au pont de la Savonnerie

de rendre de la surface aux commerçants en transformant le trottoir actuel en terrasse

de dynamiser un des lieux les plus passants et emblématiques de la ville.

Ces travaux s’inscrivent, plus largement, dans le cadre du plan de déplacement urbain pour la période 2020-2030, avec la volonté, à l’instar de l’aménagement des quais Léopold-Suquet et Charles-Lemaresquier, de promouvoir une ville apaisée, de rendre l’espace public à la déambulation des piétons et de favoriser les modes de déplacements doux. Il s’agit d’une première étape dans le projet de requalification plus globale du quai Général Durand, qui aura lieu à l’horizon 2025-2026, et qui consiste à créer une continuité cycliste et piétonne entre la piste existante sur la Marine et le « nouveau » quai Suquet, inauguré fin juillet dernier.

Ces travaux doivent permettre, en outre, de repenser la place de la voiture en centre-ville avec l’objectif de diminuer le transit en cœur de ville, en particulier l’été, avec l’afflux de touristes. Et ce, en orientant prioritairement et très en amont le flux de voitures « extérieures » depuis l’entrée sud de la ville vers le Mas Coulet, via les boulevard Camille-Blanc et Verdun, en évitant la Corniche.

Pour ceux s’engageant malgré tout par la Corniche, la fermeture de la trémie est une manière d’anticiper, d’ores et déjà, la création du parking de la Consigne. Enfin, pour les automobilistes arrivant malgré tout par le quai Général Durand, un fléchage sera mis en place invitant prioritairement à se diriger vers le Mas Coulet.

Il s’agit, en d’autres termes, de faire du quai Général Durand une zone de transit limitée, pour les Sétois et « locaux » avant tout, et à l’exclusion du transit touristique, réorienté en amont.

PLANNING

Le planning des travaux, opérés par la Ville, Sète Agglopôle Méditerranée et la SPLBT, s’articule ainsi :

- PHASE 1. Du 9 janvier au 16 janvier

. Travaux de dévoiement du réseau d’eau potable de la nuit du lundi 9 janvier au jeudi 12 janvier inclus ainsi que la nuit du lundi 16 janvier (soit 5 nuits)

. Fermeture de la circulation de 21 h à 5 h

. Mise en place d’une déviation au niveau du rond-point du Môle

- PHASE 2. Du 16 janvier au 3 février

. Travaux de fermeture de la trémie : dépose caméra, portique, borne d’accès et barrière, réalisation du mur de fermeture, découpe des murs de la rampe d’accès, remblai de la trémie

- PHASE 3. Du 6 février au 20 mars

. Travaux de voirie : réalisation de la chaussée avec mise aux normes du quai bus et continuité des cheminements piétons et vélos (pose de bordures, signalisation et potelets)

. Travaux d’éclairage public : bascule des mâts d’éclairage depuis le trottoir côté terrasse vers la nouvelle surlargeur de quai.

Ces travaux se feront sans fermeture de la circulation (sauf très ponctuellement en fonction des besoins). Durant toute la durée du chantier, un cheminement piétonnier sécurisé sera maintenu pour l’accès aux commerces et aux bâtiments.