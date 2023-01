Cahors - Rendez-vous dans le vignoble de Cahors pour la Saint-Vincent

Fête de la Saint-Vincent : une tradition viticole de longue date

Le 22 janvier comme chaque année dans de nombreux vignobles de France on fêtera Saint-Vincent, le protecteur des vignerons. Diacre et martyr du IVe siècle, Vincent de Saragosse est le Saint Patron des vignerons.Si les origines religieuses s’effacent peu à peu devant les traditions populaires, cette fête continue tout de même de respecter un rituel quasiment immuable en France depuis le moyen âge. Le jour de la Saint-Vincent marque le début d’un nouveau cycle agricole.

Toujours conviviale et chaleureuse, la fête de Saint-Vincent rassemble les femmes et les hommes qui œuvrent tout au long de l’année dans les vignes, dans les chais et les cuviers, dans les différents services des domaines, les voisins, les amis parfois venus de loin… Amateurs de vin, gastronomes, passionnés, tous participent aux festivités organisées pour célébrer la Saint-Vincent.

Pendant deux jours, le vignoble de Cahors et la ville s’animeront au rythme des dégustations itinérantes et gourmandes, de la traditionnelle messe de la Saint-Vincent, des concerts… et de nombreux autres rendez-vous !

Pourquoi on y va ?

• Pour (re)découvrir les vins de Cahors et son vignoble. Cette célébration est l’occasion de rappeler le riche passé viticole de la cité, et de mettre en valeur son patrimoine humain, culturel et architectural

• Pour échanger avec les vignerons et partager leur passion de la vigne

• Pour partager une tradition chère aux vignerons et vivre un week-end festif

Billetterie : https://saintvincentcahors.festik.net/

Renseignements et programme : www.vindecahors.fr