Toulouse - Dans l'agglomération toulousaine, un bonus covoiturage doublé sur le premier trajet

Dans l’agglomération toulousaine, un bonus covoiturage doublé sur le premier trajet

Dès ce lundi 1er janvier, la chasse au bonus est ouverte pour percevoir le nouveau bonus covoiturage sur les trajets du quotidien.

Dans l’agglomération toulousaine, l’application Karos leader du covoiturage domicile – travail vient d’annoncer le doublement du bonus pour le premier trajet : 50 euros au lieu des 25 euros minimum prévus par le gouvernement.

Mettre les bouchées doubles pour convaincre les hésitants

Le pari est de miser fortement sur le cap du premier trajet, le montant total du bonus au bout des 10 trajets restant ensuite de 100 euros (plafond convenu par l’État avec tous les opérateurs).

« Toutes les plateformes proposaient d’ores et déjà un bonus de l’ordre de 20 euros avant l’annonce du plan. Nous pensons que 50 euros pour franchir le premier pas, c’est beaucoup plus incitatif. Et faire tester Karos aux habitants de l’agglomération toulousaine au moins une fois, c’est bien l’enjeu pour les convertir et les fidéliser ensuite. Après un tout premier trajet sur l’application Karos, 70% des utilisateurs continuent à covoiturer régulièrement 5 mois après. Le covoiturage domicile – travail, l’essayer c’est très souvent l’adopter ! » explique Olivier Binet, le cofondateur de Karos.

Deux autres bonnes nouvelles pour les utilisateurs de Karos :

- Le bonus sera versé en cash par virement sur le compte bancaire du conducteur.

- Les passagers ne sont pas oubliés : sur Karos, les 10 premiers trajets sont offerts.

Un bonus à ne pas confondre avec celui sur le covoiturage de longue distance :

Sur la longue distance, Blablacar est en quasi-monopole pour octroyer l’autre bonus de 100 € pour toute personne réalisant son premier covoiturage de longue distance (plus de 80 km) en tant que conducteur (25 € au premier trajet et 75 € au troisième si celui-ci est réalisé dans un délai de 3 mois). La période des vacances scolaires et des week-ends prolongés du printemps sera plus pertinente pour en observer les effets.

Contrairement aux idées reçues, la version « courte distance » de Blablacar (Blablacar daily) n’est pas leader et encore moins dans l’agglomération toulousaine puisque Karos réalise plus de trois quarts des trajets du quotidien grâce à des partenariats avec de nombreuses entreprises (dont Airbus).

Pour toucher les deux bonus de 100 euros, les habitants de l’agglomération toulousaine ont donc en pratique 2 applications différentes à télécharger :

-Karos pour les trajets du quotidien (travail, études, loisirs…)

-Blablacar pour un trajet long (week-end prolongé, vacances…)

Le portail du gouvernement pour promouvoir le covoiturage :

https://www.ecologie.gouv.fr/covoiturage

Illustration