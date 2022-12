Occitanie - Retrait de la vie politique de Jean ROTTNER : Réaction de Carole DELGA

Annonce du retrait de la vie politique de Jean ROTTNER : Réaction de Carole DELGA, présidente de Régions de France

À la suite de l’annonce par Jean ROTTNER de son intention de démissionner de ses mandats électifs, Carole DELGA, présidente de la région Occitanie, présidente de Régions de France, tient à exprimer, au nom de Régions de France, sa reconnaissance pour son engagement constant dans le collectif et son respect pour cette décision, qui illustre une fois de plus sa haute stature morale et la profonde sincérité de son engagement public.



A la tête de la région Grand Est, Jean ROTTNER était animé par un sens élevé de l’intérêt général, par l’impératif de veiller sans cesse à la cohésion des territoires et par une forte capacité à anticiper. Ainsi, aux avant-postes dès les premiers jours de la crise sanitaire, ses compétences médicales l’ont amené à mobiliser très en amont la région Grand Est dans le soutien aux soignants, dans la protection de la population et dans l’organisation de la réponse publique.



En qualité de président de la commission Transports de Régions de France, Jean ROTTNER s’est imposé comme un interlocuteur exigeant de l’Etat, disposant à la fois d’une grande maîtrise technique des sujets de transport et d’une vision politique pour les mobilités en France. Il n’a eu de cesse d’alerter sur la dégradation continue de l’infrastructure ferroviaire, colonne vertébrale des mobilités en France, et sur l’urgence à concevoir de nouvelles solutions pour créer les conditions d’un plan d’investissement massif en faveur du rail.



Pour Carole DELGA, « Jean ROTTNER prend la décision courageuse de la fidélité à ses convictions et au sens profond de son engagement public au service de son territoire. Son bilan comme président de la région Grand Est est à sa mesure, fort de politiques publiques ambitieuses, exigeantes et innovantes. Il a été un pilier pour moi, au sein de Régions de France et pour les questions de Transport qu’il portait collectivement. Je lui exprime mon admiration pour son parcours professionnel et politique, ainsi que mes remerciements sincères pour son engagement au sein de Régions de France. A titre personnel et amical, je lui souhaite d'être heureux dans la voie qu’il choisit désormais ».

Photo illustration Région de France