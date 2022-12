Occitanie - Présentation des nouvelles aides économiques de la Région

Présentation des nouvelles aides économiques de la Région : Carole Delga réunit 1000 chefs d’entreprise à Montpellier

Dans un contexte de crise énergétique, d’inflation et de difficultés de recrutement, la présidente Carole Delga a présenté, ce mercredi 14 décembre à Montpellier, les nouvelles aides de la Région à près de 1000 chefs d’entreprise. Cette rencontre était organisée en partenariat avec la CMA Occitanie, la CCI Occitanie et la Chambre d’Agriculture Occitanie. Une présentation similaire organisée à Toulouse lundi a également réuni plus de 1000 chefs d’entreprise.

A l’issue de la présentation, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie a déclaré :

« L’Occitanie est une des régions les plus attractives de France avec une dynamique très favorable (+ 40 000 arrivants par an) et qui connaît la plus forte progression nationale de son PIB (+ 32% depuis 20 ans). Pour autant les taux de pauvreté et de chômage restent supérieurs à la moyenne nationale. Chaque année, 24 000 emplois doivent être créés pour faire baisser le chômage sur notre territoire. Depuis 2016, nous avons apporté un soutien massif à l’investissement et à l’emploi avec plus de 80 000 entreprises aidées et 800 M€ d’aides accordées. Grâce à cette mobilisation collective pour l’économie et l’emploi le taux de chômage a baissé d’environ 3 points. »

Et d’ajouter : « Crise énergétique, inflation, difficultés de recrutement… les entreprises sont mises à rude épreuve. Je tenais à les réunir aux côtés de l’Etat et des Chambres consulaires pour leur présenter les nouvelles aides régionales mais aussi les dispositifs nationaux pour réduire la facture énergétique et la consommation d’énergie. Comme nous l’avons toujours fait, nous ferons pack et je tiens à leur assurer que nous serons à leurs côtés pour passer ce moment ».

Avant de conclure : « Je renouvelle aussi mon appel au Gouvernement sur l’application du bouclier tarifaire aux boulangers et à toutes les entreprises qui utilisent des fours. Je vais insister auprès de la Première ministre pour que cette solution soit mise en œuvre le plus rapidement possible afin que ces entreprises ne mettent pas la clé sous la porte au printemps prochain ».

Crédit photo : Laurent Boutonnet – Région Occitanie