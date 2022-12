Tarn - Les Pères Noël en baskets : donnez une seconde vie à vos baskets

Jusqu’au 31 décembre prochain, Harmonie Mutuelle conjugue valeurs du sport et esprit de Noël en s’associant à Running Heroes et RunCollect autour de la campagne solidaire « Les Pères Noël en baskets ».

Le principe ? Inciter les coureurs à donner leurs baskets usagées pour leur offrir une seconde vie. Vous avez une vieille paire de baskets que vous ne portez plus et qui prend la poussière au fond de votre placard ? C’est l’occasion de leur donner une seconde vie et d’accomplir un geste solidaire. En effet, à l’approche des fêtes de fin d’année, Harmonie Mutuelle et Running Heroes relancent les « Pères Noël en baskets ».



UNE ACTION SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

Vous pouvez déposer vos chaussures usagées dans une agence Harmonie Mutuelle. Les paires de baskets en bon état seront données à des associations humanitaires pour être redistribuées à des personnes démunies. Les chaussures de course trop abîmées, quant à elles, seront recyclées afin de créer de nouveaux produits.



”A travers ce geste, vous contribuez à une économie circulaire plus respectueuse de la planète et vous venez en aide à des personnes en situation de précarité. Le renouvellement de cette campagne fait écho à notre approche multifactorielle de la santé, qui considère l’environnement comme l’un de ses facteurs majeurs. Agir sur l’ensemble des déterminants de santé constitue le cœur de notre raison d’être, forge nos convictions et nous pousse à nousréinventer pour accompagner l’évolution des besoins de la société, et ce, en restant toujours fidèle à notre qualité d’Entreprise Mutualiste à Mission » déclare Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie



Les 3 agences Harmonie Mutuelle partenaires de l’opération Les Pères Noël en Baskets dansle Tarn sontsituées à Albi, 10 place Verdun ; à Castres, 1 rue Christian d’Espic ; et à Lavaur, 1 bis place du Foirail.



E CHALLENGE « PERES NOËL EN BASKETS »

Par ailleurs, en cette période de Noël, les donateurs seront eux aussi récompensés de leur geste solidaire, en rejoignant le Challenge « Pères Noël en baskets ». De nombreux lots sont à remporter (paires de running, dossards et tarifs préférentiels pour le Semi de Paris…). Pour participer, rejoignez le Challenge « Pères Noël en baskets » sur le site Running Heroes.



UNE ACTION QUI ILLUSTRE LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE MUTUALISTE A MISSION

Par le renouvellement de cette opération, Harmonie Mutuelle défend un modèle d’économie circulaire, fondé sur la préservation des ressources naturelles, et réaffirme la force de son modèle en poursuivant les actions de sensibilisation menées auprès de ses adhérents, et plus largement des Français. Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans la stratégie climat de cette Entreprise à Mission, dévoilée en juillet 2022, et au sein de laquelle un objectif ambitieux a été fixé : la réduction de 48.2% de ses émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2030.