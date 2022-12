Cahors - Venez célébrer la Saint-Vincent des vins de Cahors du vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2023 !

Les vins de Cahors organisent du 20 au 22 janvier 2023 leur première édition de la Saint Vincent dans la ville de Cahors bien-sûr, mais aussi dans tout le vignoble.

Amateurs de vin, gastronomes, passionnés, le grand-public est invité à participer aux festivités.

Selon la tradition, le 22 janvier célèbre Saint-Vincent, saint patron des viticulteurs. Cette date marque un nouveau cycle viticole. L’hiver se termine, les jours se rallongent… Pour les vignerons, c’est la fin du repos hivernal et le retour des travaux dans les vignes (bon Saint-Vincent, homme puissant, fais monter la sève au sarment)… Un Nouvel An en somme ! Et comme toute nouvelle année, cela mérite une fête. Ainsi pendant deux jours, le vignoble de Cahors et la ville s’animeront au rythme des dégustations itinérantes et gourmandes, de la traditionnelle messe de la Saint-Vincent, des concerts… et de nombreux autres rendez-vous !

photo ©Mélissa Bois_ClairdeLune