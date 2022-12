Toulouse - La Région soutient l'inclusion des enfants Roms du camp de la Flambère

« Si on avait un rêve, ce serait d’être libres de pouvoir vivre tranquillement notre propre culture sans avoir l’impression de faire peur aux autres, sans que les autres considèrent qu’on ne veut pas s’intégrer, parce que ce n’est pas vrai », témoigne Andrei, jeune Roms accompagné par l’association Rencont’Roms Nous, à l’occasion de la visite, ce lundi, de Marie Piqué, vice-présidente du conseil régional en charge des solidarités.

Soutenue depuis plusieurs années par le conseil régional au titre de l’appel à projet pour la promotion de la citoyenneté et la lutte contre les discriminations, cette structure toulousaine utilise l’art et la culture pour favoriser l’inclusion des habitants du Bidonville situé sur le terrain de La Flambère, près du quartier de Purpan à Toulouse.

« Avec ce projet, nous souhaitons replacer les Roms au cœur de l’activité pour reprendre la parole et être ainsi acteurs de cette lutte contre le racisme. C’est un travail de fond, où les jeunes enfants devenus salariés aujourd’hui prennent place dans l’organisation, et où l’association accompagne les habitants dans leurs projets, leur quotidien », détaille Nathanael Vignaud, président de Rencont’Roms Nous.

Alors qu’elle travaille actuellement sur la réalisation d’un bilan du soutien de la région aux associations mobilisées dans la lutte contre le racisme, la vice-présidente du conseil régional fait une tournée de terrain dans toute la région pour rencontrer ces structures. « Il m’a semblé important de donner toute leur reconnaissance à ces associations en venant les voir là où elles travaillent, à la rencontre de leur public », explique l’élue lotoise qui a tenu à faire le tour du bidonville et rencontrer ses habitants.

« Bien sûr, nous tentons avec notre appel à projet de redonner un peu de lueur à ces enfants via des actions culturelles, et en soutenant cette association. Mais aujourd’hui, je veux aussi donner de la voix au cri de ces familles qui vivent dans des situations sanitaires et sociales totalement indignes depuis plus de 15 ans », insiste Marie Piqué pour qui aujourd’hui « c’est la République qui est en échec » face à la situation de ces familles.

En 2022, l’association a publié un « Abécédaire des Droits de l’Enfant de la Flambère », qui dépeint le quotidien des enfants et des jeunes du terrain, pour qui ces droits, même les plus élémentaires, sont souvent bafoués. Pour 2023, les enfants vont travailler sur un projet dédié aux questions d’histoire et de mémoire, plus particulièrement autour du Génocide tsigane, de sa réappropriation et de sa transmission par les jeunes, pour qu’ils puissent connaitre cette histoire, notamment avec l’objectif de « connaitre le passé pour comprendre le présent et agir pour l’avenir ».

Les informations sur le dispositif de lutte contre les discriminations du conseil régional sont disponibles sur le lien ci-dessous : https://www.laregion.fr/Promotion-de-la-Citoyennete-et-Lutte-contre-les-discriminations-35314

Toutes les informations sur l’association Rencont’Roms Nous sont accessibles sur le lien : https://rencontromsnous.com/