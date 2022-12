Vauvert - D'importants travaux réalisés au centre sportif Robert Gourdon

L’extension du centre sportif Robert Gourdon a fait l’objet d’importants travaux nécessaires, dus à la vétusté d’un lieu âgé de 31 ans, mais aussi dans le souci d’économiser l’énergie.

Si les ménages particuliers bénéficient d’un bouclier fiscal, ce ne sera pas le cas des municipalités qui vont devoir faire de gros efforts d’isolation des bâtiments pour éviter les déperditions, afin que les factures énergétiques ne soient pas trop importantes.

Le maire Jean Denat, accompagné de son adjointe aux finances Annick Chopard et de son élu aux sports Mohammed Touhami, se sont rendus sur place pour se rendre compte des travaux réalisés qui auront couté la somme totale de 316 000€, financés à 80% grâce à des opportunités de financement par des aides de l’Agence Nationale du Sport, un organisme d’Etat.

Au total, il a été procédé au remplacement de la chaudière qui, à elle seule, aura couté la somme de 74 000€, qui ne fonctionnait plus du tout.

Il a été procédé à la mise en LED de l’éclairage des salles de danse, de gymnastique et de sports de combat de judo et de karaté qui permettront une économie de 30% de la facture énergétique.

Autre amélioration apportée, le remplacement de toutes les menuiseries pour une meilleure isolation avec un vitrage isolant comprenant des ouvertures créées pour l’aération de ces différentes salles de sport.

En ce qui concerne le gymnase, l’éclairage a également été modifié afin qu’il soit plus intense tout en étant plus économique. Il est désormais en lumière LED et peut être baissé lors des entraînements ou monté à souhait lors des compétions qui s’y dérouleront.

« Ces travaux indispensables sont pour partie le fait de l’usure et le changement d’appareils défectueux, mais ils ont aussi pour but d’économiser l’énergie et la facture qui va avec. » expliquent les élus lors de la visite.