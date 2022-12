Frontignan - Frontignan la Peyrade « ville la plus sûre d'Occitanie »

Mi-novembre, la cité muscatière était désignée ville de plus de 20 000 habitants la plus sûre d’Occitanie (la 20e de France) dans une enquête menée et publiée par un journal quotidien régional français.

Dans ce « palmarès », le journal Le Parisien propose un classement des 273 villes de plus de 20 000 habitants « les plus sûres de France ».

Délinquance, violences sexuelles, vols de voiture, cambriolages… le quotidien s’est basé sur plusieurs critères afin d’établir une note générale en relation avec l’activité policière de 2021 et des statistiques publiques issues du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) comprenant une dizaine de critères comme le nombre d’infractions ou plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie.

Avec une note de 14,50/20, Frontignan la Peyrade peut se targuer d’être la ville « la plus sûre » de son département et même d’Occitanie ! Elle se hisse ainsi à la 20e position du classement national.

Une bonne nouvelle pour la cité balnéaire, quelques jours après que Michel Arrouy, maire et conseiller communautaire, a reçu le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh pour évoquer ensemble la sécurité et la tranquillité du territoire frontignanais et de ses habitants ainsi que les dispositifs de prévention et les moyens déployés par l’État sur la commune. « La délinquance à Frontignan la Peyrade est maîtrisée quand on la compare à la métropole montpelliéraine par exemple. Ici, il n’y a pas de délinquance violente, nous devons nous en réjouir, mais nous devons être attentifs et prendre les choses au sérieux », avait notamment dit le préfet.