Hautes-Pyrénées - Ouverture du Domaine du Grand Tourmalet pour la saison 2022-2023 le samedi 10 décembre 2022

« À la suite des récentes chutes de neige, les équipes du Grand Tourmalet sont très heureuses de lancer la saison 2022-2023 dès le samedi 10 décembre prochain avec 70% du domaine skiable ouvert. Les skieurs pourront ainsi profiter du domaine de la Mongie jusqu'à la Laquette. Les équipes travaillent activement à la préparation de tous les secteurs pour permettre une ouverture totale du domaine pour le 17 décembre. Pour lancer cette nouvelle saison, les skieurs pourront profiter de 30% de réduction avec la carte NOSOUCI PYRENEES, le samedi 10 et le dimanche 11 décembre, soit un tarif Adulte à 34.30€. » explique Blandine Vernardet, Directrice Générale de la station Grand Tourmalet Barèges - La Mongie

Alors que les chutes de neige s'intensifient sur les sommets et les températures retrouvent des niveaux « hivernaux », les premières tendances de réservations sont au plus haut. Les Français comme les étrangers semblent sécuriser en priorité les congés de fin d'année et les vacances d'hiver 2023.

Outre les hébergements, les cours de skisont d'ores et déjà pris d'assaut. La montagne confirme cet hiver encore son pouvoir d'attraction.

« Toutes nos équipes œuvrent quotidiennement afin d’offrir la meilleure expérience à nos clients. Nous mettons en œuvre un plan de sobriété énergétique et nous engageons à réduire nos dépenses énergétiques, et cela sans impact sur nos clients, grâce à différents éco-engagements :

Adaptation de la vitesse des télésièges,

Formation des équipes aux éco-gestes,

Ajustement de la production de neige en fonction de la hauteur de neige,

Remplacement des équipements les plus anciens pour garantir une meilleur performance environnementale,

Stratégie d’équipements en nouvelles capacités de production électrique comme des panneaux photovoltaïques, …



Il s’agit de préparer l’avenir de nos destinations dès à présent, en tenant compte du contexte énergétique et du changement climatique. »