Tarn et garonne - Retour sur la journée handi-canoë du 25 septembre à Saint Nicolas de la Grave

Les délégués Harmonie Mutuelle du Tarn-et-Garonne et du Lot et la Fédération de Canoë-Kayak 82 organisaient le dimanche 25 septembre dernier une journée handi-canoë à destination des personnes en situation de handicap et de leurs familles, à la base de loisirs de Saint Nicolas de la Grave. Enfants et adultes étaient ravis de cette 1ère édition handi-canoë.

La joie pouvait se lire sur le visage des personnes en situation de handicap mais également des aidants. Les sourires étaient au rendez-vous malgré un temps maussade le matin. La ballade pédestre qui avait lieu l’après-midi a été plus ensoleillée. Le Comité Départemental de Canoë Kayak 82 a œuvré toute la journée avec des bateaux équipés pour partir à 2 personnes en situation de handicap tétraplégique, des Kayak ou Canoë pour les personnes en situation de handicap mental et pour les accompagnants. Le Comité Départemental Handisport 82 était également présent.

Une trentaine de personnes ont pu participer aux activités sur l'eau, une vingtaine sur terre ont marché autour de la base, et ont récolté 5kg de déchets sur les bords de rive. Partage, convivialité, bonne humeur, activité physique étaient au rdv de cette journée inclusive !

Entreprise mutualiste à missions, Harmonie Mutuelle fait du sujet du handicap un de ses engagements essentiels. Persuadée que c’est collectivement que l’avancée de la cause handicapée se fera, Harmonie Mutuelle soutenait cette journée ayant pour objectif l’inclusion.

« Harmonie Mutuelle œuvre à la déconstruction des stéréotypes et des idées reçues pour élargir notre regard à la différence et réussir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous nous réjouissons d’être partenaires de cette journée handi-sportive placée sous le signe du sport pour tous et de la convivialité, qui s’inscrit en résonance avec notre volonté de promouvoir le sport comme vecteur de santé et d’inclusion. Nous avons à cœur de soutenir les acteurs de proximité qui partagent nos valeurs et s’engagent pour les faire vivre sur les territoires. » explique Frédéric Malfilatre, directeur régional Harmonie Mutuelle Occitanie

« La Fédération départementale de Canoë du Tarn-et-Garonne est une association qui a pour mission de faire pratiquer les sports de pagaies au plus grand nombre dans une démarche de qualité. Les lieux et publics accueillis sont nombreux en Tarn-et-Garonne, comme ici, sur le plan d'eau de Saint-Nicolas-de-la-Grave où nous mettons à l'honneur l'activité canoë-kayak auprès des personnes en situation de handicap moteur et mental. L'approche humaine, le matériel utilisé et les contenus des séances varient en fonction du lieu et du handicap, mais reste toujours dans le même état d'esprit "passer un bon moment ensemble sur l'eau". Pour cette journée régionale du canoë et du handicap, nous avons souhaité marier la découverte de ce site magnifique, qu'est la rencontre du Tarn et de Garonne avec une action écocitoyenne de nettoyage de rivière. Le canoë-kayak est au final un outil qui s'adapte à tout le monde pour découvrir, comprendre et agir dans l’intérêt général. » explique Thomas FAUVEL de Fédération Canoë de Tarn-et-Garonn