Tarn et garonne - Lutte contre la sécheresse : le Sénateur Pierre-Antoine LEVI interroge le ministre de l'Agriculture

Face aux phénomènes de sècheresse toujours plus précoces, intenses et nombreux, la situation devient de plus en plus critique pour les agriculteurs de très nombreux départements.

Le Sénateur Pierre-Antoine LEVI a interrogé le ministre de l’Agriculture sur ce sujet :

« Le 25 juillet, la quasi-totalité des départements connaissaient des restrictions à l’usage de l’eau. La sécheresse est là, et l’évapotranspiration des plantes dégrade encore le bilan hydrique. Dès lors, sans action des pouvoirs publics, la situation des agriculteurs est catastrophique. Ils se sentent abandonnés.Le problème est surtout la captation de l’eau et sa gestion tout au long de l’année surtout qu’il devrait y avoir plus de précipitations en 2050 qu’aujourd’hui.Des solutions existent, telles que les retenues collinaires et les barrages, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre ; le poids des normes décourage les initiatives.

Avec deux fois moins de ressources hydriques, l’Espagne parvient à capter dix fois plus d’eau que la France ! Cependant, pour y parvenir, il faut un volontarisme politique qui fait défaut, en témoigne l’abandon du barrage de Sivens.

Que compte faire le Gouvernement pour aider le monde agricole à faire face aux épisodes de sécheresse ? »

Le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc FESNEAU, conscient de cette problématique a laissé entrevoir un allégement des règles relatives à la construction d’ouvrages permettant la retenue d’eau :

« Il faut rendre plus facile l’accès à l’eau, conformément aux conclusions du Varenne de l’eau. Le décret encadrant les volumes d’eau prélevables paraîtra très prochainement. Autre solution, la construction de retenues collinaires pour faire face à la dérégulation pluviométrique. Nous y travaillons avec Christophe BECHU, territoire par territoire, en identifiant les projets à développer et en levant les blocages administratifs ».