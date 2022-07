Toulouse - La Corrida pédestre de Toulouse, une course solidaire et éco-responsable au profit de 2 associations

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est fier de soutenir cet événement sportif et caritatif depuis 12 ans.

L’édition 2022 de la Corrida était très attendue par les coureurs et les spectateurs, après une pause forcée de deux années liées à la crise sanitaire.

La 21me édition de la Corrida pédestre a rassemblé 4 000 coureurs dans les rues de Toulouse le 1er juillet et 360 bénévoles qui se sont vus confier des missions variées : le ravitaillement, la remise des dossards, la sécurisation du parcours etc.

Une vingtaine de coureurs de l’équipe Crédit Agricole Toulouse 31 ont participé à cette course ainsi que 40 collaborateurs et administrateurs bénévoles, mobilisés le long du parcours des 3 kms et 10 kms.

L’association organisatrice Corrida Pédestre de Toulouse a reversé la totalité des bénéfices de sa course, soit un montant global de 16 000 euros, à l’association Dominique qui accueille les familles d’enfants atteints de handicaps et à Petit Cœur de beurre qui soutient les personnes porteuses de cardiopathies congénitales.